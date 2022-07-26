"Джавеліни": на Волині жінка виростила велетенський огірок (фото)

Мешканка села Грабове Волинської області поділилася фото велетенського огірка, який їй вдалося виростити на власному городі.
Фото Оксана Грушко опублікувала на своїй сторінці в Facebook.
На знімку видно, що вага овоча склала 923 г.
"Вирощуємо огірки, а виростають "Джавеліни", - підписала жінка світлину.
За словами жінки, овоч вона випадково не помічала під час збирання огірків, тому він і виріс такий великий.
Зазначається, що сорт огірків - зозуля.
У коментарях користувачі здивовані від побаченого. Також вони опублікували світлини схожих огірків, які у них виростали на городі.
У мережі користувачі поділились свої великими огірками (facebook.com/Руслана Созонік)
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