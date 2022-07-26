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"Джавеліни": на Волині жінка виростила велетенський огірок (фото)

На Волині жінка показала велитенський огірок (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Мешканка села Грабове Волинської області поділилася фото велетенського огірка, який їй вдалося виростити на власному городі.

Фото Оксана Грушко опублікувала на своїй сторінці в Facebook.

На знімку видно, що вага овоча склала 923 г.

"Вирощуємо огірки, а виростають "Джавеліни", - підписала жінка світлину.

За словами жінки, овоч вона випадково не помічала під час збирання огірків, тому він і виріс такий великий.

Зазначається, що сорт огірків - зозуля.

На Волині жінка виростила велетенський огірок (facebook.com/Оксана Грушко)

У коментарях користувачі здивовані від побаченого. Також вони опублікували світлини схожих огірків, які у них виростали на городі.

  • Треба було сьогодні збити ним одного безпілотника;
  • Ну ти і господиня;
  • Вони дуже смачні, я такі люблю;
  • Ото велетень.

У мережі користувачі поділились свої великими огірками (facebook.com/Руслана Созонік)

Раніше ми повідомляли, що в Україні знайшли гігантський гриб.

Також ми писали, як виростити 100 кг огірків всього з шести кущів.

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