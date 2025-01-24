Джампінг Джек: якщо ви виконуєте стільки стрибків за хвилину, то ви у чудовій формі

Джампінг Джек є ефективною вправою для всього тіла, яку можна виконувати практично в будь-якому місці. Щоб перевірити свої сили, необхідно вміти виконувати певну кількість разів.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Eat This, Not That !

Чим корисна вправа

Стрибки підвищують частоту серцевих скорочень, змушують м’язи працювати та забезпечують здорову дозу рухливості суглобам.

Також Джампінг Джек залучає кілька груп м’язів, таких як ноги та плечі, що робить її фантастичною вправою для розвитку витривалості всього тіла.

На відміну від бігу чи їзди на велосипеді, стрибки не потребують спеціального обладнання чи місця. Ви можете виконувати їх будь-де та будь-коли, що робить їх доступними для будь-якого рівня фізичної підготовки.

Скільки стрибків потрібно робити за 60 секунд

Початківець

Якщо ви тільки починає займатися спортом, то варто виконувати 30-40 стрибків за 60 секунд. Ця кількість перевірить вашу координацію та витривалість, не напружуючись надто сильно.

Середній рівень

Досягнувши певної витривалості, виконуйте 50-60 стрибків на хвилину. На цьому рівні ви перевірите ефективність серцево-судинної системи та м’язову витривалість.

Високий рівень підготовки

Якщо ви у відмінній формі, то виконайте 70+ стрибків за 60 секунд. Цей рівень вимагає першокласної витривалості, вибухової сили та бездоганної координації.

Вправа "Джампінг Джек" (фото: eatthis.com)

Як покращити свої здібності Джампінг Джек

Хочете побити свій рекорд у виконанні такої вправи, ось як можна підвищити продуктивність: