Джампинг Джек: если вы выполняете столько прыжков в минуту, то вы в отличной форме
Джампинг Джек является эффективным упражнением для всего тела, которое можно выполнять практически в любом месте. Чтобы проверить свои силы, необходимо уметь выполнять определенное количество раз.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Eat This, Not That!
Чем полезно упражнение
Прыжки повышают частоту сердечных сокращений, заставляют мышцы работать и обеспечивают здоровую дозу подвижности суставам.
Также Джампинг Джек задействует несколько групп мышц, таких как ноги и плечи, что делает его фантастическим упражнением для развития выносливости всего тела.
В отличие от бега или езды на велосипеде, прыжки не требуют специального оборудования или места. Вы можете выполнять их где угодно и когда, что делает их доступными для любого уровня физической подготовки.
Сколько прыжков нужно делать за 60 секунд
Начинающий спортсмен
Если вы только начинает заниматься спортом, то стоит выполнять 30-40 прыжков за 60 секунд. Это количество проверит вашу координацию и выносливость, не напрягаясь слишком сильно.
Средний уровень
Достигнув определенной выносливости, выполняйте 50-60 прыжков в минуту. На этом уровне вы проверите эффективность сердечно-сосудистой системы и мышечную выносливость.
Высокий уровень подготовки
Если вы в отличной форме, то выполните 70+ прыжков за 60 секунд. Этот уровень требует первоклассной выносливости, взрывной силы и безупречной координации.
Упражнение "Джампинг Джек" (фото: eatthis.com)
Как улучшить свои способности Джампинг Джек
Хотите побить свой рекорд в выполнении такого упражнения, вот как можно повысить производительность:
- повторения - отслеживайте свой прогресс, измеряя время своих прыжков каждую неделю. Если вы увидите улучшения, то появится мотивация работать еще лучше
- кардиотренировки - последовательные кардио упражнения, такие как бег, плавание или езда на велосипеде, улучшают вашу общую выносливость, облегчая выполнение прыжков с большим количеством повторений
- используйте интервальные тренировки - добавьте высокоинтенсивную интервальную тренировку (HIIT) в свой распорядок дня. Чередование прыжков в прыжках и периодов отдыха повышает выносливость и силу
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