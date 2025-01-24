Джампинг Джек: если вы выполняете столько прыжков в минуту, то вы в отличной форме

Джампинг Джек является эффективным упражнением для всего тела, которое можно выполнять практически в любом месте. Чтобы проверить свои силы, необходимо уметь выполнять определенное количество раз.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Eat This, Not That !

Чем полезно упражнение

Прыжки повышают частоту сердечных сокращений, заставляют мышцы работать и обеспечивают здоровую дозу подвижности суставам.

Также Джампинг Джек задействует несколько групп мышц, таких как ноги и плечи, что делает его фантастическим упражнением для развития выносливости всего тела.

В отличие от бега или езды на велосипеде, прыжки не требуют специального оборудования или места. Вы можете выполнять их где угодно и когда, что делает их доступными для любого уровня физической подготовки.

Сколько прыжков нужно делать за 60 секунд

Начинающий спортсмен

Если вы только начинает заниматься спортом, то стоит выполнять 30-40 прыжков за 60 секунд. Это количество проверит вашу координацию и выносливость, не напрягаясь слишком сильно.

Средний уровень

Достигнув определенной выносливости, выполняйте 50-60 прыжков в минуту. На этом уровне вы проверите эффективность сердечно-сосудистой системы и мышечную выносливость.

Высокий уровень подготовки

Если вы в отличной форме, то выполните 70+ прыжков за 60 секунд. Этот уровень требует первоклассной выносливости, взрывной силы и безупречной координации.

Упражнение "Джампинг Джек" (фото: eatthis.com)

Как улучшить свои способности Джампинг Джек

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