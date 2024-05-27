Джамала втретє стала мамою та розкрила стать малюка (фото)

Що відомо про новонароджену дитину

Так, у Джамали 24 травня у пологовому домі "Лелека" народився син.

Вага малюка, якого назвали Алім Сеїт, 3410 грами, а зріст 50 сантиметрів.

"4.05.2024. Alim Seit-Bekir Oğlu Süleymanov. Мій третій маленький принц! Я для тебе буду тінню у спекотний день,

В холод стану домом,

Я тебе зігрію сонцем,

Світлим променем, вогнем

Люблю", - написала Джамала.

Джамала народила третю дитину (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Зазначимо, що Джамала вийшла заміж за українського бізнесмена Бекіра Сулейманова, і їхнє весілля відбулося у квітні 2017 року. Пара виховує двох синів - Еміра-Рахмана (2018) і Селіма-Гірая (2020). Це третій син для подружжя.

Співачка оголосила про свою вагітність в лютому 2024 року.

В коментарях зірку привітали з народженням сина та побажали здоров'я мамі та малюку.