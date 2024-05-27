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Джамала третий раз стала мамой и раскрыла пол малыша (фото)

Фото: Певица рассказала о появлении третьего ребенка (instagram.com/jamalajaaa)
Автор: Людмила Жукова

Певица Джамала сообщила о счастливом моменте в жизни - она родила третьего ребенка. На свет появился мальчик.

О радостном известии сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу исполнительницы.

Что известно о новорожденном ребенке

Так, у Джамалы 24 мая в роддоме "Лелека" родился сын.

Вес малыша, которого назвали Алим Сеит, 3410 граммов, а рост 50 сантиметров.

"4.05.2024. Alim Seit-Bekir Oğlu Süleymanov. Мой третий маленький принц! Я для тебе буду тінню у спекотний день,
В холод стану домом,
Я тебе зігрію сонцем,
Світлим променем, вогнем
Люблю", - написала Джамала.

Джамала родила третьего ребенка (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Отметим, что Джамала вышла замуж за украинского бизнесмена Бекира Сулейманова, и их свадьба состоялась в апреле 2017 года. Пара воспитывает двух сыновей - Эмира-Рахмана (2018) и Селима-Гирая (2020). Это третий сын для супругов.

Певица объявила о своей беременности в феврале 2024 года.

В комментариях звезду поздравили с рождением сына и пожелали здоровье маме и малышу.

  • Це неймовірне щастя. Вся наша сімʼя вітає вас з народженням ще одного янголятка. Будьте здорові. Щасливі. Обнімаємо!
  • Найщиріші вітаннячка сонечку, матусі та усій родині.
  • Вітаємо!!!! Здоров'я тобі і малюку! Мати трьох синочків - це потужно!
  • Хай Алім росте здоровим і щасливим!

Как мы раньше писали, известная супермодель впервые стала мамой и показала фото малыша.

Недавно мы писали, что известная украинская блогерша впервые стала мамой.

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ДжамалаРебенок