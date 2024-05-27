Джамала третий раз стала мамой и раскрыла пол малыша (фото)

Певица Джамала сообщила о счастливом моменте в жизни - она родила третьего ребенка. На свет появился мальчик.
О радостном известии сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу исполнительницы.
Так, у Джамалы 24 мая в роддоме "Лелека" родился сын.
Вес малыша, которого назвали Алим Сеит, 3410 граммов, а рост 50 сантиметров.
"4.05.2024. Alim Seit-Bekir Oğlu Süleymanov. Мой третий маленький принц! Я для тебе буду тінню у спекотний день,
В холод стану домом,
Я тебе зігрію сонцем,
Світлим променем, вогнем
Люблю", - написала Джамала.
Отметим, что Джамала вышла замуж за украинского бизнесмена Бекира Сулейманова, и их свадьба состоялась в апреле 2017 года. Пара воспитывает двух сыновей - Эмира-Рахмана (2018) и Селима-Гирая (2020). Это третий сын для супругов.
Певица объявила о своей беременности в феврале 2024 года.
В комментариях звезду поздравили с рождением сына и пожелали здоровье маме и малышу.
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