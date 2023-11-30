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Джамала відреагувала на те, що РФ оголосила її у розшук: "Чому саме я?"

Співачка поділилася емоціями (фото: instagram.com/jamalajaaa)
Автор: Поліна Іваненко

Українська співачка кримськотатарського походження Джамала (Сусана Джамаладінова) вперше відреагувала на те, що РФ оголосила її у розшук.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис артистки в Instagram.

"Чому саме я?"

Співачка зізналася, що вона не могла заснути, коли дізналася, що країна-агресорка оголосила її у розшук. Джамала не розуміє, чому РФ обрала саме її.

"Ми ж всі українці постимо, їздимо, збираємо, говоримо та робимо все можливе. Чому ж саме я? Можливо їх жахає вплив, географія країн та платформи, які доступні мені завдяки моїй музиці", - написала артистка.

Вона зазначила, що її оголосили у міжнародний розшук саме тоді, коли була повністю занурена у творчий процес. Тому нині вона не знає усіх деталей щодо реальних загроз для її безпеки. Але Джамала планує усе з'ясувати. 

Джамала прокоментувала інформацію про те, що РФ оголосила її в розшук (фото: instagram.com/jamalajaaa)

"Але хай це стане нагадуванням саме про ці події, і доказом російського свавілля і невігластва на очах у всього світу. Я публічна особа, співачка, але в той же час просто жінка, донька, дружина і мама, яка зараз ніби у двох паралельних світах: один, куди всі ми прямуємо, а інший - в якому не хочемо бути", - додала співачка.

При цьому Джамала розповіла, що побачила новини про "заочний арешт" в РФ саме тоді, коли дізналася, що увійшла в трійку найпопулярніший світових виконавців зі Spotify Equal за 2023 рік. 

Співачка відреагувала на новини (скріншот)

РФ оголосила Джамалу у розшук - що відомо

20 листопада міністерство внутрішніх справ Росії оголосило в розшук Джамалу. Артистку звинувачують у тому, що вона "поширює фейки про армію" країни-агресорки. При цьому на початку листопада її вже "заочно заарештували".

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Потап розповів, що робить за кордоном, і це обурило українців.

Окрім цього, нещодавно ми вже розповідали, чому Ротару перестала з’являтися на публіці.

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