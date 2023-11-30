Джамала отреагировала на то, что РФ объявила ее в розыск: "Почему именно я?"

"Почему именно я?"

Певица призналась, что она не могла заснуть, когда узнала, что страна-агрессор объявила ее в розыск. Джамала не понимает, почему РФ выбрала именно ее.

"Мы все украинцы постим, ездим, собираем, говорим и делаем все возможное. Почему же именно я? Возможно, их ужасает влияние, география стран и платформы, которые доступны мне благодаря моей музыке", - написала артистка.

Она отметила, что она была объявлена в международный розыск именно тогда, когда была полностью погружена в творческий процесс. Поэтому сейчас она не знает всех деталей относительно реальных угроз безопасности. Но Джамала планирует все выяснить.

Джамала прокомментировала информацию о том, что РФ объявила ее в розыск (фото: instagram.com/jamalajaaa)

"Но пусть это станет напоминанием именно об этих событиях, и доказательством российского произвола и невежества на глазах у всего мира. Я публичная личность, певица, но в то же время просто женщина, дочь, жена и мама, которая сейчас как в двух параллельных мирах: один, куда все мы направляемся, а другой - в котором не хотим быть", - добавила певица.

При этом Джамала рассказала, что увидела новости о "заочном аресте" в РФ именно тогда, когда узнала, что вошла в тройку самых популярных мировых исполнителей на Spotify Equal за 2023 год.

Певица отреагировала на новости (скриншот)

РФ объявила Джамалу в розыск - что известно

20 ноября министерство внутренних дел России объявило в розыск Джамалу. Артистку обвиняют в том, что она "распространяет фейки об армии" страны-агрессора. При этом в начале ноября ее уже "заочно арестовали".