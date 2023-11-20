Росія оголосила в розшук українську співачку Джамалу

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ та базу розшуку МВС Росії.

Зазначається, що співачку з України у Росії оголосили в розшук в середині жовтня 2023 року. За даними російських ЗМІ, її звинувачують у поширенні "фейків" про армію РФ.

У листопаді Джамала була заочно заарештована російським судом.

Нагадаємо, у 2016 році Джамала, представляючи Україну, перемогла у конкурсі "Євробачення" з піснею про сталінську депортацію кримських татар. Співачка також публічно засуджує російську анексію Криму.

У квітні минулого року також повідомлялося, що Джамалі заборонили в'їзд до Росії на 50 років.