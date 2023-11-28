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Війна тут ні до чого. Стало відомо, чому Ротару перестала з’являтися на публіці

Вівторок 28 листопада 2023 21:40
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Війна тут ні до чого. Стало відомо, чому Ротару перестала з’являтися на публіці София Ротару (фото: instagram.com/sofiarotaru.official)
Автор: Іванна Пашкевич

Народна артистка України Софія Ротару не з’являється на публіці, так як не хоче знову захворіти на коронавірус.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на коментар інсайдера для видання OBOZ.UA.

Софія Ротару намагається себе убезпечити

Виконавиця у лютому минулого року важко перенесла такий штам коронавірусу як "Омікрон", і зараз вона боїться повторного зараження.

Саме тому артистка намагається обмежувати себе у спілкуванні з людьми.

Війна тут ні до чого. Стало відомо, чому Ротару перестала з’являтися на публіці

Софія Ротару (фото: instagram.com/sofiarotaru.official)

Також інсайдер розповів, що саме Ротару допомогла виїхати з України своєму онуку Анатолію Євдокименку.

Завдяки фінансовій допомозі зіркової бабусі Анатолій має змогу проживати та будувати кар’єру музиканта за кордоном.

Війна тут ні до чого. Стало відомо, чому Ротару перестала з’являтися на публіці

Анатолій Євдокименко (фото: (фото: instagram.com/shmn))

Нещодавно спадкоємець зірки давав два інтерв'ю. У них він лише мимохідь пригадував про війну, яка досі триває в Україні.

Сама ж співачка мешкає у своєму будинку під Києвом, в селищі П’ятихатки. Разом із нею перебуває її син Руслан.

Війна тут ні до чого. Стало відомо, чому Ротару перестала з’являтися на публіці

Софія Ротару з онуком та сином (фото: instagram.com/sofiarotaru.official)

Нещодавно відомий телеведучий різко висловився про чоловіків, які незаконно втікають з України.

Також ми розповідали, що Дженніфер Лопес потішила новиною, на яку чекали 20 років.

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