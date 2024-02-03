Джамала вагітна: перше фото з животиком

Перше фото з животиком

Джамала приховувала вагітність декілька місяців. Лише сьогодні, 3 лютого, співачка вирішила зізнатися, що чекає на дитинку.

Вона зробила допис та виклала фото. На ньому співачка позує у сукні та ніжно тримається за животик. При цьому її обличчя закриває волосся.

"При надії. Це настільки глибоко… І зараз зовсім по-іншому це сприймаю. Маю у собі Надію, Віру та величезну Любов!" - написала вона.

Джамала вагітна втретє (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Окрім цього, у Stories співачка показала архівні фото. Як виявилося, Джамала з'явилася з животиком на Нацвідборі у 2018 році, тоді вона чекала на першого сина. У 2020 вона була вагітна вдруге і чекала на молодшого сина, й також виступала на сцені. Нині ж вона знов вагітна та знов з'явиться на Нацвідборі.

Вагітна Джамала на архівних кадрах (скріншотах)

Реакція мережі

Усього за декілька хвилин допис почав активно збирати лайки. У коментарях радісні друзі та фани Джамали пишуть: