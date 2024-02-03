Джамала беременна: первое фото с животиком

Украинская певица Джамала поделилась радостной новостью. Звезда ждет третьего ребенка.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler), об этом Джамала рассказала на своей странице в Instagram.
Джамала скрывала беременность несколько месяцев. Лишь сегодня, 3 февраля, певица решила признаться, что ждет ребенка.
Она сделала пост и выложила фото. На нем певица позирует в платье и нежно держится за живот. При этом ее лицо закрывает волосы.
"При надежде. Это настолько глубоко… И сейчас совсем по-другому это воспринимаю. Имею в себе Надежду, Веру и огромную Любовь!" - написала она.
Кроме того, в Stories певица показала архивные фото. Как оказалось, Джамала появилась с животиком на Нацотборе в 2018 году, тогда она ждала первого сына. В 2020 году она была беременна второй раз и ждала младшего сына, и также выступала на сцене. Теперь же она снова беременна и снова появится на Нацотборе.
Беременная Джамала на архивных кадрах (скриншотах)
Всего за несколько минут пост начал активно собирать лайки. В комментариях радостные друзья и фаны Джамалы пишут:
Напомним, ранее уже стало известно, что известная художница внезапно поддержала скандальную Соню Морозюк.
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