Джамала беременна: первое фото с животиком

Первое фото с животиком

Джамала скрывала беременность несколько месяцев. Лишь сегодня, 3 февраля, певица решила признаться, что ждет ребенка.

Она сделала пост и выложила фото. На нем певица позирует в платье и нежно держится за живот. При этом ее лицо закрывает волосы.

"При надежде. Это настолько глубоко… И сейчас совсем по-другому это воспринимаю. Имею в себе Надежду, Веру и огромную Любовь!" - написала она.

Джамала беременна в третий раз (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Кроме того, в Stories певица показала архивные фото. Как оказалось, Джамала появилась с животиком на Нацотборе в 2018 году, тогда она ждала первого сына. В 2020 году она была беременна второй раз и ждала младшего сына, и также выступала на сцене. Теперь же она снова беременна и снова появится на Нацотборе.

Беременная Джамала на архивных кадрах (скриншотах)

Реакция сети

Всего за несколько минут пост начал активно собирать лайки. В комментариях радостные друзья и фаны Джамалы пишут: