Джамала яскраво відзначила 7-річчя сина та замилувала родинними фото

В родині співачки Джамали відбулося свято: старшому сину Емір Рахману 27 березня виповнилося 7 років. На честь події родина зібралася разом та зачарувала мережу сімейною ідилією.
Детальніше про це розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Instagram артистки.
Артистка разом з чоловіком Бекіром влаштувала хлопчику яскраве свято з кульками, аніматорами та тортом. Він провів день в колі друзів та близьких. Судячи з фото, Емір-Рахман залишився у захваті від такого дня.
"Емір-Рахман, з днем народження, сину! Будь щасливим, милосердним і поважай нас", - підписала кадри артистка.
Порадувала шанувальників Джамала й сімейним кадром з коханим чоловіком та дітьми. На фото зібралися всі троє синів артистки: Емір-Рахман, Селім-Гірай та Алім, якого вона народила в травні минулого року. Щоправда, обличчя наймолодшого хлопчика співачка поки що приховує.
Окрім того, зірка поділилася ніжним кадром, де Бекір зворушливо обіймає її та цілує.
Користувачі почали активно вітати родину зі святом, залишаючи в коментарях теплі слова.
Нагадаємо, Джамала та Сеїт Бекір Сулейманов зіграли весілля у квітні 2017 року, відтворивши кримськотатарські традиції. Обранець зірки є кримським татарином, уродженцем Сімферополя.
Пара виховує трьох синів: у березні 2018-го у них народився первісток Емір-Рахман, у червні 2020-го - Селім-Гірай, а 24 травня 2024 року - Алім Сеїт-Бекір.
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