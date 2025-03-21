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"Маленькі" Кароль, Пивоваров, Джамала та інші зірки розчулили мережу. ШІ створив неймовірне відео

П'ятниця 21 березня 2025 17:14
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"Маленькі" Кароль, Пивоваров, Джамала та інші зірки розчулили мережу. ШІ створив неймовірне відео Артем Пивоваров, Джамала та Тіна Кароль (колаж: РБК-Україна)
Автор: Поліна Іваненко

Штучний інтелект не припиняє вражати, адже він може згенерувати неймовірні відео. Одне з них "розриває" мережу, адже в ньому показали "маленьких" Тіну Кароль, Артема Пивоварова, Монатіка, Джамалу та інших зірок.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на відео, яке з'явилося на Instagram-сторінці з ніком "ai.tales.ua".

Кароль, Хливнюк, Пивоваров та інші в дитинстві - дивіться кумедний ролик

Так, у "зірковому дитячому садочку" опинилися артисти, які вже стали дуже відомими. А на відео вони - маленькі й кумедні, дивитися без посмішки дуже важко.

ШІ згенерував зображення:

  • Тіни Кароль

&quot;Маленькі&quot; Кароль, Пивоваров, Джамала та інші зірки розчулили мережу. ШІ створив неймовірне відео
ШІ показав "маленьку" Кароль (скріншот)

  • Андрія Хливнюка

&quot;Маленькі&quot; Кароль, Пивоваров, Джамала та інші зірки розчулили мережу. ШІ створив неймовірне відео
Лідер "Бумбоксу" на згенерованому ШІ зображенні (скріншот)

  • Джамали

&quot;Маленькі&quot; Кароль, Пивоваров, Джамала та інші зірки розчулили мережу. ШІ створив неймовірне відео
Джамалу в дитинстві показав ШІ (скріншот)

  • Монатіка

&quot;Маленькі&quot; Кароль, Пивоваров, Джамала та інші зірки розчулили мережу. ШІ створив неймовірне відео
"Дитяче" фото Монатіка (скріншота)

  • Jerry Heil

&quot;Маленькі&quot; Кароль, Пивоваров, Джамала та інші зірки розчулили мережу. ШІ створив неймовірне відеоШІ показав "маленьку" Jerry Heil (скріншот)

  • MELOVIN

&quot;Маленькі&quot; Кароль, Пивоваров, Джамала та інші зірки розчулили мережу. ШІ створив неймовірне відео
MELOVIN на згенерованому ШІ зображенні (скріншот)

  • alyona alyona

&quot;Маленькі&quot; Кароль, Пивоваров, Джамала та інші зірки розчулили мережу. ШІ створив неймовірне відео
alyona alyona в "дитинстві" (скріншот)

  • Артема Пивоварова

&quot;Маленькі&quot; Кароль, Пивоваров, Джамала та інші зірки розчулили мережу. ШІ створив неймовірне відео
ШІ показав "маленького" Пивоварова (скріншот)

"Мімішне" відео оцінили юзери. Воно вже зібрало чимало переглядів та коментарів. Користувачі пишуть, що "маленькі" зірки дійсно дуже кумедні.

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Тіна Кароль Джамала Артем Пивоваров Новини шоу-бізнесу Монатик Зірки шоу-бізнесу
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