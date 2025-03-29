Джамала ярко отметила 7-летие сына и замиловала семейными фото

Как Джамала отметила день рождения сына

Артистка вместе с мужем Бекиром устроила мальчику яркий праздник с шариками, аниматорами и тортом. Он провел день в кругу друзей и близких. Судя по фото, Эмир-Рахман остался в восторге от такого дня.

"Эмир-Рахман, с днем рождения, сын! Будь счастливым, милосердным и уважай нас", - подписала кадры артистка.

Как Джамала отметила день рождения сына (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Как выглядят дети Джамалы

Порадовала поклонников Джамала и семейным кадром с любимым мужем и детьми. На фото собрались все трое сыновей артистки: Эмир-Рахман, Селим-Гирай и Алим, которого она родила в мае прошлого года. Правда, лицо самого младшего мальчика певица пока скрывает.

Джамала показала сыновей и мужа (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Кроме того, звезда поделилась нежным кадром, где Бекир трогательно обнимает ее и целует.

Джамала с мужем Бекиром (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Как отреагировали в сети

Пользователи начали активно поздравлять семью с праздником, оставляя в комментариях теплые слова.

"Какие вы красивые, супер. Поздравляем с днем рождения!"

"Поздравляем красавчика! Мира и здоровья".

"Такие счастливые".

"Поздравляем красавчика именинника".

"Живите счастливо".

Джамала с сыном Селимом (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Напомним, Джамала и Сеит Бекир Сулейманов сыграли свадьбу в апреле 2017 года, воссоздав крымскотатарские традиции. Избранник звезды является крымским татарином, уроженцем Симферополя.

Пара воспитывает троих сыновей: в марте 2018-го у них родился первенец Эмир-Рахман, в июне 2020-го - Селим-Гирай, а 24 мая 2024 года - Алим Сеит-Бекир.

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