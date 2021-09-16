Джамала поселится рядом с Монатиком и Дорофеевой: что известно о доме артистки

Джамала купила участок в элитном поселке Крюковщина, который называют аналогом Беверли-Хиллс. Это элитный микрорайон, где живут многие украинские звезды шоу-бизнеса. Соседями победительницы Евровидение станут Дмитрий Монатик с семьей, хореограф Алена Шоптенко, Надя Дорофеева и Владимир Дантес, а также певица и многодетная мама Анастасия Приходько.
Что известно о доме Джамалы, рассказали в программе "Викриття" на телеканале Live.
Все дома украинских звезд в поселке Крюковщина находятся рядом и построены они почти в одинаковом стиле. У Дмитрия Монатика почти 12 соток – но там нет ландшафтного дизайна, а сам дом построен по простому проекту. Во дворе есть открытый бассейн и детская площадка для сыновей Дани и Платона.
Ее квартира расположена в одной из многоэтажек квартирного комплекса на 11 этаже. Площадь квартиры – 107 квадратов. Из окон красивый вид, интерьер выполнен в светлых тонах с этническими элементами и множеством растений в горшках.
"В последнее время все чаще думаю, что было бы хорошо жить в собственном доме. Не хватает тихого двора с деревьями и цветами, своей студии, в которой можно было бы творить и не мешать своим домашним. Да, у меня очень уютная квартира, которую я очень люблю, там есть все необходимое. Но сейчас хочется заземленности", - рассказала артистка.
Джамала поселится в элитном поселке рядом с Монатиком и Дорофеевой
Напомним, ранее мы писали о том, как выглядит вилла Гайтаны под Киевом.
А также рассказывали об особняке в стиле Санта-Барбары Таисии Повалий в Киеве.