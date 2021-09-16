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Джамала поселится рядом с Монатиком и Дорофеевой: что известно о доме артистки

Автор: Анна Шиканова

Джамала купила участок в элитном поселке Крюковщина, который называют аналогом Беверли-Хиллс. Это элитный микрорайон, где живут многие украинские звезды шоу-бизнеса. Соседями победительницы Евровидение станут Дмитрий Монатик с семьей, хореограф Алена Шоптенко, Надя Дорофеева и Владимир Дантес, а также певица и многодетная мама Анастасия Приходько.

Что известно о доме Джамалы, рассказали в программе "Викриття" на телеканале Live.

Все дома украинских звезд в поселке Крюковщина находятся рядом и построены они почти в одинаковом стиле. У Дмитрия Монатика почти 12 соток – но там нет ландшафтного дизайна, а сам дом построен по простому проекту. Во дворе есть открытый бассейн и детская площадка для сыновей Дани и Платона.

У Владимира Дантеса и Нади Дорофеевой тоже 12 соток, а вот коттедж – на 270 кв. метров. Там два этажа, есть отдельный гардероб и комната для танцев. По документам дом оформлен на Дорофееву.

Джамала купила участок в украинском Беверли-Хиллс еще год назад – такой же участок в 12 соток. Это подтверждает выписка из земельного кадастра. Но строительство артистка так и не начала – на ее участке нет даже забора.

Сейчас певица живет в Кадетском Гаю на Соломянке. В 2016 году она получила ключи от трехкомнатной квартиры от Виталия Кличка за победу на Евровидение.

Ее квартира расположена в одной из многоэтажек квартирного комплекса на 11 этаже. Площадь квартиры – 107 квадратов. Из окон красивый вид, интерьер выполнен в светлых тонах с этническими элементами и множеством растений в горшках.

В этой квартире Джамала живет со своим мужем и двумя сыновьями. И она не так давно призналась, что хотела бы жить за городом.

"В последнее время все чаще думаю, что было бы хорошо жить в собственном доме. Не хватает тихого двора с деревьями и цветами, своей студии, в которой можно было бы творить и не мешать своим домашним. Да, у меня очень уютная квартира, которую я очень люблю, там есть все необходимое. Но сейчас хочется заземленности", - рассказала артистка.

Джамала поселится в элитном поселке рядом с Монатиком и Дорофеевой

Напомним, ранее мы писали о том, как выглядит вилла Гайтаны под Киевом.

А также рассказывали об особняке в стиле Санта-Барбары Таисии Повалий в Киеве.

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