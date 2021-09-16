Джамала оселиться поруч з Монатіком і Дорофєєвою: що відомо про будинок артистки

Джамала купила ділянку в елітному селищі Крюківщина, який називають аналогом Беверлі-Хіллз. Це елітний мікрорайон, де живуть багато українських зірок шоу-бізнесу. Сусідами переможниці Євробачення стануть Дмитро Монатік з сім'єю, хореограф Олена Шоптенко, Надя Дорофєєва і Володимир Дантес, а також співачка і багатодітна мама Анастасія Приходько.
Що відомо про будинок Джамали, розповіли в програмі "Викриття"на телеканалі Live.
Всі будинки українських зірок в селищі Крюківщина знаходяться поруч і побудовані вони майже в однаковому стилі. У Дмитра Монатіка майже 12 соток – але там немає ландшафтного дизайну, а сам будинок побудований за простим проєктом. У дворі є відкритий басейн і дитячий майданчик для синів Дані та Платона.
Її квартира розташована в одній з багатоповерхівок квартирного комплексу на 11 поверсі. Площа квартири - 107 квадратів. З вікон гарний вигляд, інтер'єр виконаний у світлих тонах з етнічними елементами та безліччю рослин в горщиках.
"Останнім часом все частіше думаю, що було б добре жити у власному будинку. Не вистачає тихого двору з деревами та квітами, своєї студії, в якій можна було б творити та не заважати своїм домашнім. Так, У мене дуже затишна квартира, яку я дуже люблю, там є все необхідне. Але зараз хочеться заземленості", - розповіла артистка.
Джамала оселиться в елітному селищі поруч з Монатіком і Дорофєєвою
Нагадаємо, раніше ми писали про те, як виглядає вілла Гайтани під Києвом.
А також розповідали про особняк у стилі Санта-Барбари Таїсії Повалій у Києві.