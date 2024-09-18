Джамала показала маленького сина та відверто висловилася про материнство в умовах війни

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Співачка оприлюднила фото, на якому показалася із малюком. Вона ніжно тримала його на руках та пригортала до себе.

У публікації Джа прокоментувала тему материнства і зізналася, що, за логікою, з третьою дитиною їй мало б бути легше, проте це не зовсім так, адже на всі інші обставини наклалася ще й повномасштабна війна.

"У наших реаліях, з’явилися нові завдання з зірочкою: війна, постійні тривоги, виключення світла тощо. Зі старшими малими я їздила, літала на гастролі: доїхав до Борисполя, Жуляни й вжух - на місці… А зараз? Самі знаєте, до концертного майданчика за кордоном 2-3 дні тільки дороги", - пояснила зірка.

Джамала з маленьким сином (Фото: instagram.com/jamalajaaa)

На думку виконавиці, матусі теж хочуть бути реалізованими та мати справу, яку люблять. І інколи тримати цей баланс буває вкрай складно.

Також Джамала підкреслила, що годує маля груддю, але також інколи поєднує його із сумішшю.

"Після народження Аліма, питання бути чи не бути… А точніше відмовлятися від концертів, які вже були заплановані, чи ні? Працювати, чи повністю поставити все на стоп? Хм… Бо коли я на сцені, на репетиції, або на інтерв’ю, я маю забезпечити малюку постійне здорове харчування. Я за ГВ, і дійсно вважаю, що за це мені та всім мамам потрібна медалька", - написала багатодітна мама.

Наостанок селебриті підкреслила, що сучасний світ не має засуджувати матусь щодо того, годують вони грудьми чи ні. Головне, щоб дитина отримувала необхідне піклування та була здоровою.

"У нашому сучасному світі, немає засудження якщо не виходить, або не хочеш, або догодовуєш, тим паче, що дитина отримає максимум піклування при суміші, яка максимально адаптована під грудне молоко, що дає можливість матусям поєднувати з грудним вигодовуванням. Погодувала, о! В мене є три години, можна і концерт заспівати", - зазначила вона.

Малюк з'явився на світ наприкінці травня (Фото: instagram.com/jamalajaaa)

Реакція мережі

Колеги та підписники захопилися зіркою та висловили їй чимало приємних слів щодо того, що вона встигає поєднувати і успішну кар'єру, і багатодітне материнство, і залишатися при цьому прикладом та джерелом натхнення для інших. Ось деякі їхні коментарі:

"Як це знайомо! Мама герой - і ніяк інакше"

"Які ви гарні та милі на фото з сином! Бережіть себе! Міцного здоров’я вам та всім діткам!"

"Не погоджуся з Вами, грудне молоко ніяка суміш не замінить. Вибачте"

"Неймовірна жінка. Співайте, будь ласка, Ваш голос - любов"

"Неймовірно гарна матуся"

"Божого благословення матусі та сину!".

Нагадаємо, у шлюбі зі своїм чоловіком Сеїтом-Бекіром Сулеймановим, за якого Джамала вийшла заміж у 2017 році, вона виховує ще двох старших синів. Первісток пари з'явився на світ у березні 2018 - Емір-Рахман, у червні 2020 року народився їхній другий син - Селім-Гірай.

Старші сини артистки (Фото: instagram.com/jamalajaaa)

Окрім активної музичної діяльності, Джамала долучається до участі у різноманітних міжнародних заходах, де продовжує нагадувати світу світові про повномасштабну війну в Україні. Також у своїх соцмережах вона часто говорить про рідний Крим.