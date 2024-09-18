Джамала показала маленького сына и откровенно высказалась о материнстве в условиях войны

Детали

Певица обнародовала фото, на котором показалась с малышом. Она нежно держала егона руках и прижимала к себе.

В публикации Джа прокомментировала тему материнства и призналась, что, по логике, с третьим ребенком ей должно быть легче, однако это не совсем так, ведь на все остальные обстоятельства наложилась еще и полномасштабная война.

"В наших реалиях, появились новые задачи со звездочкой: война, постоянные тревоги, выключения света и т.д. Со старшими малышами я ездила, летала на гастроли: доехал до Борисполя, Жуляны и вжух - на месте... А сейчас? Сами знаете, до концертной площадки за границей 2-3 дня только дороги", - объяснила звезда.

Джамала с маленьким сыном (Фото: instagram.com/jamalajaaa)

По мнению исполнительницы, мамочки тоже хотят быть реализованными и иметь дело, которое любят. И иногда держать этот баланс бывает крайне сложно.

Также Джамала подчеркнула, что кормит малыша грудью, но иногда сочетает его со смесью.

"После рождения Алима, вопрос быть или не быть… А точнее отказываться от уже запланированных концертов или нет? Работать или полностью поставить все на стоп? Хм… Потому что когда я на сцене, на репетиции, или на интервью, я должна обеспечить малышу постоянное здоровое питание. Я за ГВ, и действительно считаю, что за это мне и всем мамам нужна медалька", - написала многодетная мама.

Напоследок селебрити подчеркнула, что современный мир не должен осуждать мамочек относительно того, кормят они грудью или нет. Главное, чтобы ребенок получал необходимую заботу и был здоров.

"В нашем современном мире, нет осуждения если не получается, или не хочешь, или докармливаешь, тем более, что ребенок получит максимум пользы от смеси, которая максимально адаптирована под грудное молоко, что дает возможность мамочкам сочетать с грудным вскармливанием. Покормила, о ! У меня есть три часа, можно и концерт спеть", - отметила она.

Малыш появился на свет в конце мая (Фото: instagram.com/jamalajaaa)

Реакция сети

Коллеги и подписчики восхитились звездой и выразили ей немало приятных слов относительно того, что она успевает совмещать и успешную карьеру, и многодетное материнство, и оставаться при этом примером и источником вдохновения для других. Вот некоторые их комментарии:

"Как это знакомо! Мама герой - и никак иначе"

"Какие вы красивые и милые на фото с сыном! Берегите себя! Крепкого здоровья вам и всем деткам!"

"Не соглашусь с Вами, грудное молоко никакая смесь не заменит. Извините"

"Невероятная женщина. Пойте, пожалуйста, Ваш голос - любовь"

"Невероятно красивая мамочка"

"Божьего благословения мамочке и сыну!".

Напомним, в браке со своим мужем Сеитом-Бекиром Сулеймановым, за которого Джамала вышла замуж в 2017 году, она воспитывает еще двух старших сыновей. Первенец пары появился на свет в марте 2018 - Эмир-Рахман, в июне 2020 года родился их второй сын - Селим-Гирай.

Старшие сыновья артистки (Фото: instagram.com/jamalajaaa)

Помимо активной музыкальной деятельности, Джамала приобщается к участию в различных международных мероприятиях, где продолжает напоминать миру о полномасштабной войне в Украине. Также в своих соцсетях она часто говорит о родном Крыме.