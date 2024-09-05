Дружина Скічка привітала його з річницею весілля та показала архівні святкові кадри

Єлизавета Юрушева, обраниця колишнього голови Черкаської ОДА і шоумена Олександра Скічка, зворушливо привітала його з річницею весілля.

РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Instagram бізнесвумен розповідає про це детальніше.

Пост Юрушевої

Так, у відповідній публікації 36-річна багатодітна мама залишила відверті слова про кохання для свого обранця. Вона зазначила, що вони святкують сьому річницю шлюбу, і написала, що буде кохати Олександра все життя.

Також жінка оприлюднила архівні весільні фото, на них закохані позують у красивих вбраннях. На одному з кадрів можна побачити святковий торт у лаконічному дизайні молочно-бежевих тонів.

"Сім років - це більше ніж кохання. Сподіваюся, це нормально, якщо я буду любити тебе завжди", - зізналася Єлизавета.

Весільні фото пари (Фото: instagram.com/elizaveta.yurusheva)

Реакція мережі

Колеги та шанувальники приєдналися до вітань та побажали родині міцного щастя на все життя. Ось деякі їхні коментарі:

"Які ви гарні!"

"Вітаю, фото просто чудові!"

"Красива пара! Зі святом вас, будьте щасливі попри все!"

"Многая літа молодій парі! Гірко молодим!"

"Щасливого життя разом та безмежного кохання".

Що відомо про шлюб Юрушевої та Скічка

Колишній голова колишній народний депутат IX скликання від партії "Слуга народу" розпочав стосунки із донькою українського підприємця-мільйонера Леоніда Юрушева у 2016 році. Вже наступного року закохані вирішили піти під вінець. Пара виховує трьох дітей.

Закохані побралися у 2017 році (Фото: instagram.com/elizaveta.yurusheva)

Шлюб з Юрушевою - другий для Скічка. У 2011 році він взяв законні стосунки з продюсеркою, яка була старша від нього на 10 років. Вони розлучилися у 2013-му.

До слова, до своєї політичної кар'єри Олександр активно займався телевізійною: був ведучим на різноманітних телеканалах, вів шоу "Підйом", яке було популярне в минулому; "Співай як зірка" та інші подібні розважальні програми.

Окрім того, шоумен був одним із ведучих "Євробачення-2017", яке тоді проходило у столиці - після тріумфальної перемоги Джамали на масштабному пісенному конкурсі у 2016 році.