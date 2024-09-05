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Дружина Скічка привітала його з річницею весілля та показала архівні святкові кадри

Четвер 05 вересня 2024 12:23
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Дружина Скічка привітала його з річницею весілля та показала архівні святкові кадри Олександр Скічко з дружиною (Фото: instagram.com/elizaveta.yurusheva)
Автор: Любов Блажко

Єлизавета Юрушева, обраниця колишнього голови Черкаської ОДА і шоумена Олександра Скічка, зворушливо привітала його з річницею весілля.

РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Instagram бізнесвумен розповідає про це детальніше.

Пост Юрушевої

Так, у відповідній публікації 36-річна багатодітна мама залишила відверті слова про кохання для свого обранця. Вона зазначила, що вони святкують сьому річницю шлюбу, і написала, що буде кохати Олександра все життя.

Також жінка оприлюднила архівні весільні фото, на них закохані позують у красивих вбраннях. На одному з кадрів можна побачити святковий торт у лаконічному дизайні молочно-бежевих тонів.

"Сім років - це більше ніж кохання. Сподіваюся, це нормально, якщо я буду любити тебе завжди", - зізналася Єлизавета.

Дружина Скічка привітала його з річницею весілля та показала архівні святкові кадриДружина Скічка привітала його з річницею весілля та показала архівні святкові кадриДружина Скічка привітала його з річницею весілля та показала архівні святкові кадриВесільні фото пари (Фото: instagram.com/elizaveta.yurusheva)

Реакція мережі

Колеги та шанувальники приєдналися до вітань та побажали родині міцного щастя на все життя. Ось деякі їхні коментарі:

  • "Які ви гарні!"
  • "Вітаю, фото просто чудові!"
  • "Красива пара! Зі святом вас, будьте щасливі попри все!"
  • "Многая літа молодій парі! Гірко молодим!"
  • "Щасливого життя разом та безмежного кохання".

Що відомо про шлюб Юрушевої та Скічка

Колишній голова колишній народний депутат IX скликання від партії "Слуга народу" розпочав стосунки із донькою українського підприємця-мільйонера Леоніда Юрушева у 2016 році. Вже наступного року закохані вирішили піти під вінець. Пара виховує трьох дітей.

Дружина Скічка привітала його з річницею весілля та показала архівні святкові кадриЗакохані побралися у 2017 році (Фото: instagram.com/elizaveta.yurusheva)

Шлюб з Юрушевою - другий для Скічка. У 2011 році він взяв законні стосунки з продюсеркою, яка була старша від нього на 10 років. Вони розлучилися у 2013-му.

До слова, до своєї політичної кар'єри Олександр активно займався телевізійною: був ведучим на різноманітних телеканалах, вів шоу "Підйом", яке було популярне в минулому; "Співай як зірка" та інші подібні розважальні програми.

Окрім того, шоумен був одним із ведучих "Євробачення-2017", яке тоді проходило у столиці - після тріумфальної перемоги Джамали на масштабному пісенному конкурсі у 2016 році.

Раніше ми писали, що Скічка відмовилася спілкуватися російською мовою після відпочинку у Туреччині.

А зірка "Супермами" тим часом назвала пункт райдера Вєрки Сердючки, без виконання якого вона не виступатиме.

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Олександр Скічко Єлизавета Юрушева Зірки шоу-бізнесу
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