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Джамала на последних сроках беременности очаровала невероятным перевоплощением (фото, видео)

Пятница 24 мая 2024 17:49
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Джамала на последних сроках беременности очаровала невероятным перевоплощением (фото, видео) Как выглядит Джамала в преддверии родов (фото: Александр Демиденко)
Автор: Полина Иваненко

Беременная певица Джамала, которая скоро должна родить, очаровала новым перевоплощением. Звезда представила чувственный клип, в котором показалась в невероятных образах.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на уже вышедший на YouTube клип Джамалы.

Джамала показала фигуру на последних сроках беременности

Так, в клипе к песне "Люблю" певица примеряла несколько интересных образов. Артистка позировала в роскошных красных нарядах, в перьях и среди цветов.

Джамала на последних сроках беременности очаровала невероятным перевоплощением (фото, видео)

Джамала на последних сроках беременности очаровала невероятным перевоплощением (фото, видео)

Джамала снялась в новом клипе (фото: Андрей Харламов)

Особенно нежными оказались кадры, на которых певица позировала в платье из бело-розовых перьев. Наряд был сделан так, чтобы живот Джамалы ничто не прикрывало.

Джамала на последних сроках беременности очаровала невероятным перевоплощением (фото, видео)Джамала на последних сроках беременности очаровала невероятным перевоплощением (фото, видео)

Беременные фото Джамалы (фото: Михаил Федорак)

В свою песню артистка вложила большой смысл. Поэтому ее команда подробно проработала образы для клипа.

Джамала на последних сроках беременности очаровала невероятным перевоплощением (фото, видео)Джамала на последних сроках беременности очаровала невероятным перевоплощением (фото, видео)

Джамала показала животик в преддверии родов (фото: Михаил Федорак)

"Моя новая песня "Люблю" адресована всем тем, кто верит в любовь во всех его проявлениях. "Любить при всем! Что дальше - не знаю. Но знай: я у тебя есть". В этой работе я такая, какая я сейчас. В этом волшебном моменте: настоящая, вдохновенная, полная любви. И хочу поделиться этими ощущениями с вами. Это моя ода жизни, любви, продолжению и борьбе", - комментирует новый клип сама певица.

Джамала "Люблю" - клип

Как реагирует сеть

Невероятные образы Джамалы поразили комментаторов. Они пишут:

  • "Такая легкость, притность и душа улыбчивая"
  • "Красота! Для ушей, глаз и сердца"
  • "Поздравляю с третьей беременностью! Джамала - красавица"
  • "Невероятно как всегда! Спасибо за ваше творчество"
  • "Просто вау".

К слову, ранее мы уже рассказывали, что известно о разрывающей тренды песне "Barbaras Rhabarberbar".

Кроме этого, недавно звезда "Квартала" высказалась о хейте Кошевого.

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