Джамала на последних сроках беременности очаровала невероятным перевоплощением (фото, видео)

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на уже вышедший на YouTube клип Джамалы.

Джамала показала фигуру на последних сроках беременности

Так, в клипе к песне "Люблю" певица примеряла несколько интересных образов. Артистка позировала в роскошных красных нарядах, в перьях и среди цветов.

Джамала снялась в новом клипе (фото: Андрей Харламов)

Особенно нежными оказались кадры, на которых певица позировала в платье из бело-розовых перьев. Наряд был сделан так, чтобы живот Джамалы ничто не прикрывало.

Беременные фото Джамалы (фото: Михаил Федорак)

В свою песню артистка вложила большой смысл. Поэтому ее команда подробно проработала образы для клипа.

Джамала показала животик в преддверии родов (фото: Михаил Федорак)

"Моя новая песня "Люблю" адресована всем тем, кто верит в любовь во всех его проявлениях. "Любить при всем! Что дальше - не знаю. Но знай: я у тебя есть". В этой работе я такая, какая я сейчас. В этом волшебном моменте: настоящая, вдохновенная, полная любви. И хочу поделиться этими ощущениями с вами. Это моя ода жизни, любви, продолжению и борьбе", - комментирует новый клип сама певица.

Джамала "Люблю" - клип

Как реагирует сеть

Невероятные образы Джамалы поразили комментаторов. Они пишут: