Мы дышим ядами: украинцам дали советы, как очистить воздух в доме

Эксперты поведали, как очистить воздух в доме (коллаж РБК-Украина)

Врачи дали важные советы, которые помогут вам очистить квартиру от ядовитых веществ в воздухе

Воздух в квартирах украинцев в несколько раз грязнее, чем на улице. Мы дышим бензолом, фенолом, формальдегидом, угарным и углекислым газом, оксидами азота и аммиака. А еще вокруг нас - избыточная влага и пыль. Бытовая техника, пластиковая мебель и мебель из ДСП, линолеум, панели, краска, стиральные порошки и моющие средства - все это насыщает воздух в наших домах ядовитыми соединениями. Как же поддерживать чистоту воздуха в доме, не тратя денег на специальную технику?

"Надо полностью открыть окно, скажем на 10-15 минут, чтобы состоялся газообмен, а стены не успеют остыть за это время", - советует семейный врач Виктор Сидоренко в программе "Ранок з Україною" и добавляет: обязательно надо проветривать до и после сна, ведь ночью накапливаются вредные бактерии и даже пылевые клещи.

"Оптимальным является, когда вы уже разобрали свою постель, то есть подняли в воздух этих клещей, после чего открыли окно", - отмечает эксперт.

Еще одна проблема воздуха в доме сейчас – его чрезмерная сухость – центральное отопление уже отключили, а на улице еще холодно. Поэтому множество украинцев согревают дом обогревателями. Однако эксперты уверяют – в таком случае помогут растения. Сциндапсус золотистый очищает воздух от бензола. Хлорофитум улавливает выхлопные газы. Поэтому это растение просто необходимо тем, кто живет на первом или втором этаже. Комнатная пальма активно увлажняет воздух и отфильтровывает вещества, выделяемые пластмассой. Плющ, фикус Бенджамина и драцена ликвидируют ядовитые пары формальдегида, которые в минимальных количествах, но все же распространяют лаки, клеи и мебель из ДСП. Абсорбируют бензол и аммиак. Фикус как магнит притягивает к себе пыль.

Сциндапсус поможет очистить воздух в доме (фото: rastenievod.com)

Купить растения-помощники можно в интернете, не выходя из дома. Улучшить воздух дома можно и благодаря фитотерапии. Например, может пригодиться обычный лимон.

"Сам лимон и лимонная корочка имеют цитраль, который тоже очень хорошо борется с вирусами и очищает. Его надо натереть, залить кипятком и подержать в комнате минимум час. Когда стоит такая кислая вода с лимоном два-три часа, то вокруг нет никаких вирусов, так же использовали и можжевельник, которым окуривали", - поделилась фитотерапевт Елена Свитко.

Не забывайте – улучшить воздух можно, если проветривать комнаты по меньшей мере два раза в день – обязательно утром и вечером, приобрести растение-помощника, эфирные масла или травы.

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