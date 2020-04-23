Ми дихаємо отрутою: українцям дали поради, як очистити повітря в будинку

Експерти розповіли, як очистити повітря в будинку (колаж РБК-Україна)

Лікарі дали важливі поради, які допоможуть вам очистити квартиру від отруйних речовин у повітрі

Повітря в квартирах українців у кілька разів брудніше, ніж на вулиці. Ми дихаємо бензолом, фенолом, формальдегідом, чадним і вуглекислим газом, оксидами азоту і аміаку. А ще навколо нас - надлишкова волога і пил. Побутова техніка, пластикові меблі та меблі з ДСП, лінолеум, панелі, фарба, пральні порошки та миючі засоби - все це насичує повітря в наших будинках отруйними сполуками. Як же підтримувати чистоту повітря в будинку, не витрачаючи грошей на спеціальну техніку?

"Треба повністю відкрити вікно, скажімо на 10-15 хвилин, щоб відбувся газообмін, а стіни не встигнуть охолонути за цей час", - радить сімейний лікар Віктор Сидоренко в програмі "Ранок з Україною" і додає: обов'язково треба провітрювати до і після сну, адже вночі накопичуються шкідливі бактерії і навіть пилові кліщі.

"Оптимальним є, коли ви вже розібрали свою постіль, тобто підняли в повітря цих кліщів, після чого відчинили вікно", - відзначає експерт.

Ще одна проблема повітря в будинку зараз – його надмірна сухість – центральне опалення вже вимкнули, а на вулиці ще холодно. Тому багато українців зігрівають будинок обігрівачами. Однак експерти запевняють – у такому разі допоможуть рослини. Сциндапсус золотистий очищає повітря від бензолу. Хлорофітум вловлює вихлопні гази. Тому ця рослина просто необхідна тим, хто живе на першому або другому поверсі. Кімнатна пальма активно зволожує повітря і відфільтровує речовини, що виділяються пластмасою. Плющ, фікус Бенджаміна і драцена ліквідують отруйні пари формальдегіду, які в мінімальних кількостях, але все ж поширюють лаки, клеї та меблі з ДСП. Абсорбують бензол і аміак. Фікус як магніт притягує до себе пил.

Сциндапсус (фото: rastenievod.com)

Купити рослини-помічники можна в інтернеті, не виходячи з дому. Покращити повітря будинку можна й завдяки фітотерапії. Наприклад, може знадобитися звичайний лимон.

"Сам лимон і лимонна скоринка мають цитраль, який теж дуже добре бореться з вірусами і очищає. Його треба натерти, залити окропом і потримати в кімнаті мінімум годину. Коли стоїть така кисла вода з лимоном дві-три години, то навколо немає ніяких вірусів, так само використовували і ялівець, яким обкурювали", - поділилася фітотерапевт Олена Світко.

Не забувайте – покращити повітря можна, якщо провітрювати кімнати щонайменше два рази в день – обов'язково вранці та ввечері, придбати рослину-помічника, ефірні олії або трави.

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