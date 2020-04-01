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Эти комнатные растения приносят здоровье в каждый дом

STYLERЖизнь    01.04.2020 - 08:18
Эти комнатные растения приносят здоровье в каждый дом
Эти растения привлекают в дом здоровье (фото: rastenievod.com)

Какие комнатные растения считаются главными друзьями вашего здоровья - читайте в материале

Некоторые комнатные растения являются настоящими лекарями. Их присутствие на подоконнике очистит воздух от пыли, токсических веществ. Эти зеленые помощники помогут улучшить микроклимат в вашем жилище. Styler составил список из самых неприхотливых помощников, которые по мнению биоэнергетиков, обладают целебными свойствами.

Спатифиллум

Это растение называют "женским счастьем", но оно не только обладает способностью привлекать удачу в дом, но и очищает жилье от вредных веществ. Спатифиллум чистит воздух от фенола, формальдегида, бензола, ацетона, а также обеззараживает микроорганизмы. Также этот чудо-целитель выделяет в воздух вещества, которые помогают снимать стресс.

Эти комнатные растения приносят здоровье в каждый дом

Спатифиллум (фото: rastenievod.com)

Герань (пеларгония)

Это ароматное и красиво цветущее растение способно не только мух и моль прогонять. Оно еще дезинфицирует и дезодорирует воздух. Аромат пеларгонии хорошо влияет на обменные процессы, снижает давление и снимает нервное напряжение, помогает от бессонницы. Но вот слишком близко цветок к кровати ставить нельзя - от его сильного запаха может разболеться голова.

Эти комнатные растения приносят здоровье в каждый дом

Герань (фото: rastenievod.com)

Кливия

Кливия не только очень эффектно цветет, но и очищает воздух, делает его свежее. Она неприхотлива в уходе, но положительно влияет на здоровье человека, стабилизируя кровеносную систему. Кроме того, кливия гармонизирует пространство, даря энергетику радости жильцам дома. Тем не менее, листья растений ядовиты, поэтому цветок нужно держать подальше от детей и домашних животных.

Эти комнатные растения приносят здоровье в каждый дом

Кливия (фото: rastenievod.com)

Циперус

Циперус просто необходим в квартирах, где влажность ниже, чем необходимо. Поскольку это болотное растение поглощает много влаги, столько же влаги оно и выделяет, насыщая воздух. Эта зеленая минипальма заряжает дом приятной энергетикой. Кроме того, считается, если хозяин дома добрый и не жадный, то циперус поможет приумножить ему капитал.

Эти комнатные растения приносят здоровье в каждый дом

Циперус (фото: rastenievod.com)

Алоэ

Растение, которое в народе называют столетник, нетребовательно в уходе, но о его свойствах целителя знают все. Сок растения убивает стафилококки, стрептококки, дифтерийную и дизентерийную палочки, а водный настой из листьев алоэ заживляет раны, ожоги, язвы. Также считается, что алоэ помогает расслабиться и справиться с раздражительностью и агрессией. Алоэ хорошо влияет на энергетический тонус человека.

Эти комнатные растения приносят здоровье в каждый дом

Алоэ (фото: rastenievod.com)

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