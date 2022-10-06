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Дякую, що взяли в полон: російський солдат із хробаками в рані передав привіт ЗСУ

Російський окупант подякував ЗСУ за те, що його взяли в полон (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Російський окупант, якого українські військові взяли в полон на Херсонщині, передав подяку ЗСУ за те, що його взяли в полон.

Про це розповів волонтер Юрій Мисягін та розмістив відео у своєму Telegram-каналі.

23-річний Володимир переховувався у підвалі одного із сіл на Херсонщині. Коли ЗСУ звільнили територію, вони знайшли окупанта з тяжким пораненням та взяли його в полон. На той момент у росіянина в рані вже завелися черв'яки.

Наразі російський окупант перебуває у лікарні, де медики надали йому всю необхідну допомогу та намагаються врятувати його руку. Він вдячний ЗСУ за те, що взяли його в полон і надали медичну допомогу.

"Дякую ССО та ЗСУ за те, що взяли мене в полон", - сказав Володимир.

Він додав, що йому вже надано медичну допомогу, він нагодований і перебуває в безпеці. Також російський солдат передав "привіт" Путіну і наприкінці звернення сказав: "Слава Україні! Героям Слава!"

На відео можна побачити, що в українській лікарні російського окупанта перевдягли у футболку з написом про російський військовий корабель.

"Де б ти зараз був і в якому стані, якби тебе "вчасно" не взяли в полон українські ССО? Реалії, які чекають на російських мобілізованих в Україні", - прокоментував ситуацію Мисягін.

До речі, раніше ми писали про те, що ЗСУ показали шоломи росіян – аналогів точно немає у світі.

А ще ми розповідали про те, що під Лиманом українські військові врятували ледь живого ведмедя, котрий дивом вижив в окупації.

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окупантиросіяниОкуповані території