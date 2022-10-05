Аналогів точно немає: українські військові показали шолом солдала "другої армії світу" (відео)

Військові Збройних сил України продовжують і далі борони країну від російських окупантів. Також воїни показали каску військового "другої армії світу", якій немає аналогів.

Зокрема, знявши камуфляжний чохол, українські воїни були шоковані побаченим.

"Файний шолом, головне щоб голова не змерзла", - йдеться під відео.

На відео українець тримає у руках російський шолом. Він каже, що виглядає він дуже добре та в хорошому стані.

"Шолом російського вояки. Показую. Взагалі виглядає як у "спецури", м’якенька голова, нове кріплення, пластмасове, швидкознімне. З чого ж він складається?" - каже захисник.

Знявши камуфльований чохол він виявляє під ним невеликі тонкі металеві пластини.

"Що це? Баняки якісь? І все? А де ж шолом? Де ж той захист 5 класу?" - зазначив військовий.

ЗСУ показали шолом російського військового (скрін)