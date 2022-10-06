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Спасибо, что взяли в плен: русский солдат с червями в ране передал привет ВСУ

Российский оккупант поблагодарил ВСУ за то, что его взяли в плен (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Российский оккупант, которого украинские военные взяли в плен в Херсонской области, передал благодарность ВСУ за то, что его взяли в плен.

Об этом рассказал волонтер Юрий Мысягин и разместил видео в своем Telegram-канале.

23-летний Владимир скрывался в подвале одного из сел в Херсонской области. Когда ВСУ освободили территорию, они нашли оккупанта с тяжелым ранением и взяли его в плен. На тот момент, у россиянина в ране уже завелись черви.

Сейчас российский оккупант находится в больнице, где медики оказали ему всю необходимую помощь и пытаются спасти его руку. Он благодарен ВСУ за то, что взяли его в плен и оказали медицинскую помощь.

"Благодарю ССО и ВСУ за то, что взяли меня в плен", - сказал Владимир.

Он добавил, что ему уже оказана медицинская помощь, он накормлен и находится в безопасности. Также российский солдат передал "привет" Путину и в конце обращения он сказал: "Слава Украине! Героям Слава!"

На видео можно увидеть, что в украинской больнице российского оккупанта переодели в футболку с надписью о русском военном корабле.

"Где бы ты сейчас был и в каком состоянии, если бы тебя "вовремя" не взяли в плен украинские ССО? Реалии, которые ждут российских мобилизованных в Украине", - прокомментировал ситуацию Мысягин.

Кстати, ранее мы писали о том, что ВСУ показали шлемы россиян - аналогов точно нет в мире.

А еще мы рассказывали о том, что под Лиманом украинские военные спасли едва живого медведя, который чудом выжил в оккупации.

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