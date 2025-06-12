"Дякую, що повернули до життя": колишній чоловік Ані Лорак переніс складну операцію

Річ у тім, що сьогодні, 12 червня, він святкує свій 48-й день народження. Однак привітання він приймає в досить несподіваному місці - в одній із клінік Києва.

У Stories він опублікував коротке відео, як персонал медустанови прийшов вітати його з днем народження.

Колишній Лорак показався в лікарні (скриншот)

"Дякую вам! Останні два тижні тут. Складна операція була. Дякую, що повернули до життя", - зазначив Мурат у підписі до Stories.

Яку саме операцію він переніс, він не розсекретив. На його руках можна побачити катетери для крапельниць, а біля носа - трубку, яка допомагає дихати.

Колишній чоловік Ані Лорак показався в лікарні (скриншот)

Привітати Мурата прийшла і його нова дівчина - тренерка з фітнесу та блогерка Людмила Оверковська, яка веде блог під ніком Overkovskaya. Вона підготувала для коханого два подарунки, які гарно упакувала в червоні коробки, а також декілька повітряних кульок у вигляді сердець.

Що відомо про особисте життя Мурата Налчаджиоглу

У 2009 році турецький бізнесмен одружився з українською співачкою Ані Лорак. Пара розписалася в Києві, а пишне весілля відгуляла в Туреччині - на батьківщині Мурата.

У 2011 році в них народилася донька Софія. Однак незабаром цей шлюб розпався нібито через його зради. Офіційно пара розлучилася тільки 2019 року.

Після розлучення у нього було кілька романів, зокрема, з дівчиною на ім'я Анастасія Фоксі. Вона навіть була вагітна від Налчаджиоглу, однак зробила аборт.

Зараз бізнесмен у стосунках із Людмилою Оверковською. Судячи з усього, пара разом уже кілька місяців. Вони вже встигли з'їздити на відпочинок на Канарські острови та в Стамбул.

Мурат з новою коханою на відпочинку (фото: instagram.com/overkovskaja)

Зазначимо, що Мурат Налчаджиоглу після початку повномасштабного вторгнення РФ залишився в Україні, де продовжує працювати та розвивати свій бізнес. Водночас його ексдружина співачка Ані Лорак живе в Росії та мовчить про війну на своїй батьківщині.