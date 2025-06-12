"Спасибо, что вернули к жизни": бывший муж Ани Лорак перенес сложную операцию

Дело в том, что сегодня, 12 июня, он празднует свой 48-й день рождения. Однако поздравления он принимает в достаточно неожиданном месте - в одной из клиник Киева.

В Stories он опубликовал короткое видео, как персонал медучреждения пришел поздравлять его с днем рождения.

Бывший Лорак показался в больнице (скриншот)

"Спасибо вам! Последние две недели тут. Сложная операция была. Спасибо, что вернули к жизни", - отметил Мурат в подписи к Stories.

Какую именно операцию он перенес, он не рассекретил. На его руках можно увидеть катетеры для капельниц, а возле носа - трубку, которая помогает дышать.

Бывший муж Ани Лорак показался в больнице (скриншот)

Поздравить Мурата пришла и его новая девушка - тренер по фитнесу и блогерша Людмила Оверковская, которая ведет блог под ником Overkovskaya. Она подготовила для любимого два подарка, которые красиво упаковала в красные коробки, а также несколько воздушных шариков в виде сердец.

Что известно о личной жизни Мурата Налчаджиоглу

В 2009 году турецкий бизнесмен женился на украинской певице Ани Лорак. Пара расписалась в Киеве, а пышную свадьбу отыграла в Турции - на родине Мурата.

В 2011 году у них родилась дочь София. Однако вскоре этот брак распался якобы из-за его измен. Официально пара развелась только в 2019 году.

После развода у него было несколько романов, в частности, с девушкой по имени Анастасия Фокси. Она даже была беременна от Налчаджиоглу, однако сделала аборт.

Сейчас бизнесмен в отношениях с Людмилой Оверковской. Судя по всему, пара вместе уже несколько месяцев. Они уже успели съездить на отдых на Канарские острова и в Стамбул.

Мурат с новой возлюбленной на отдыхе (фото: instagram.com/overkovskaja)

Отметим, что Мурат Налчаджиоглу после начала полномасштабного вторжения РФ остался в Украине, где продолжает работать и развивать свой бизнес. В то же время его экс-супруга певица Ани Лорак живет в России и молчит о войне на своей родине.