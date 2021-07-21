Двухэтажный "садовый домик": как выглядит новый особняк экс-"кварталовца" Юзика (видео)

Новый дом экс-юморист, действующий депутат выбрал в селе Процив недалеко от Борисполя. Сейчас Юзик проживает в квартире на Осокорках в столице, но, похоже, скоро уже будет справлять новоселье.

Двухэтажный дом расположен на земельном участке в 18 соток. Здание визуально требует только незначительной внешней и внутренней отделки.

Двухэтажный коттедж Юрия "Юзика" Корявченкова под Киевом (фото: скриншот)

По данным декларации, особняк принадлежит жене политика Татьяне. В то же время 3-комнатная квартира (жилая площадь 104 кв. м) в Киеве зарегистрирована на Юрия.

На сайтах объявлений дом приблизительно такой же характеристики и описания в селе Процив значится с ценовыми предложениями под 400 тысяч долларов.

Сам особняк окружен соснами. К участку ведет недавно отремонтированная дорога.

Видео: как выглядит новый особняк Юрия "Юзика" Корявченкова под Киевом