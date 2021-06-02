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Особняк Осадчей и Горбунова под Киевом засветили на видео: как выглядит звездное жилье

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Киевская область, Среда 02 июня 2021 21:13
Особняк Осадчей и Горбунова под Киевом засветили на видео: как выглядит звездное жилье Фото: Юрий Горбунов и Катя Осадчая (instagram.com/gorbunovyuriy)
Автор: Владимир Костырин

Известная украинская телеведущая Катя Осадчая сейчас беременна третьим ребенком, но не собирается уходить в декретный отпуск, делать для себя поблажек, и продолжает активно работать. Журналистам удалось рассмотреть загородное поместье звездной пары под Киевом, в котором она проживает по соседству с другим популярным артистом.

Об этом говорится в программе "Викриття" на телеканале KYIV.LIVE.

Папарацци при помощи дронов провели "осмотр" имения Осадчей и Горбунова в закрытом коттеджном городке в живописном элитном поселке Романков недалеко от столицы. Оно по уровню престижности может уступать разве что знаменитой Конче-Заспе.

Особняк Осадчей и Горбунова под Киевом засветили на видео: как выглядит звездное жилье

Загородный особняк Кати Осадчей и Юрия Горбунова под Киевом (фото: скриншот)

На кадры попал большой двухэтажный дом, лужайка, а также детская площадка, которые огорожены двойным забором. Также за недвижимостью на участке в 13 соток следят патрули военизированной охраны, установлены камеры видеонаблюдения, а при въезде есть КПП.

Особняк Осадчей и Горбунова под Киевом засветили на видео: как выглядит звездное жилье

Звездная загородная недвижимость Осадчей и Горбунова расположена в поселке Романков (фото: скриншот)

В доме пока проживают двое детей Горбунова и Осадчей: сын Катерины от первого брака Илья, и общий сын Иван, которому уже 4 годика. Малыш является крестником рэпера, ведущего и продюсера Потапа, который, кстати, живет по соседству.

Особняк Осадчей и Горбунова под Киевом засветили на видео: как выглядит звездное жилье

С Осадчей и Горбуновым по соседству живет Потап (фото: скриншот)

Ведущая "Светской жизни" свою вторую беременность особо не комментирует, однако уверяет, что будет работать вплоть до родов. Она продолжает вести корпоративы и участвовать в телешоу, чтобы обеспечить малыша в будущем.

"Говорят, одно мероприятие с Катей Осадчей в роли ведущей может обойтись в 120 000 гривен", - говорится в сюжете.

Также отмечается, что Горбунов работает за такие же суммы.

Видео: элитный особняк Осадчей и Горбунова под Киевом рассмотрели журналисты

Напомним, недавно Юрий Горбунов растрогал кадрами с Осадчей на яхте во время отдыха в Турции.

Ранее сообщалось, что Тина Кароль купила для 12-летнего сына землю под Киевом, и появились кадры этого участка.

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Новости Украины Жизнь Катя Осадчая Юрий Горбунов недвижимость дом
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