Двоповерховий "садовий будиночок": як виглядає новий особняк екс-"кварталівця" Юзіка (відео)

Народний депутат, колишній актор Студії "Квартал 95" Юрій Корявченков (Юзік) обзавівся двоповерховим особняком під Києвом. У декларації політика будівля площею 260 квадратних метрів вказується як садовий будиночок. Втім, журналісти побували на локації, і показали, як виглядає цей солідний котедж.
Про це йдеться в сюжеті в передачі "Викриття" на каналі "Новини.LIVE".
Новий будинок екс-гуморист, діючий депутат вибрав у селі Проців недалеко від Борисполя. Зараз Юзік проживає в квартирі на Осокорках у столиці, але, схоже, скоро вже справлятиме новосілля.
Двоповерховий будинок розташований на земельній ділянці в 18 соток. Будівля візуально вимагає тільки незначної зовнішньої та внутрішньої обробки.
Двоповерховий котедж Юрія "Юзіка" Корявченкова під Києвом (фото: скріншот)
За даними декларації, особняк належить дружині політика Тетяні. Разом з тим 3-кімнатна квартира (житлова площа 104 кв.м) у Києві зареєстрована на Юрія.
На сайтах оголошень будинок приблизно такої ж характеристики й опису в селі Проців значиться з ціновими пропозиціями під 400 тисяч доларів.
Сам особняк оточений соснами. До ділянки веде нещодавно відремонтована дорога.
Відео: як виглядає новий особняк Юрія "Юзіка" Корявченкова під Києвом
До речі, нещодавно ми розповідали, як виглядає будинок колишньої колеги Юзіка по сцені Олени Кравець. Вона нещодавно перебралася з квартири в Києві в заміський особняк орієнтовно на 300 "квадратів", виконаний з дерев'яного бруса.
Додамо також, що раніше на відео показали будинок Катерини Осадчої та Юрія Горбунова.