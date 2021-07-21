RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Двоповерховий "садовий будиночок": як виглядає новий особняк екс-"кварталівця" Юзіка (відео)

Автор: Володимир Костирін

Народний депутат, колишній актор Студії "Квартал 95" Юрій Корявченков (Юзік) обзавівся двоповерховим особняком під Києвом. У декларації політика будівля площею 260 квадратних метрів вказується як садовий будиночок. Втім, журналісти побували на локації, і показали, як виглядає цей солідний котедж.

Про це йдеться в сюжеті в передачі "Викриття" на каналі "Новини.LIVE".

Новий будинок екс-гуморист, діючий депутат вибрав у селі Проців недалеко від Борисполя. Зараз Юзік проживає в квартирі на Осокорках у столиці, але, схоже, скоро вже справлятиме новосілля.

Двоповерховий будинок розташований на земельній ділянці в 18 соток. Будівля візуально вимагає тільки незначної зовнішньої та внутрішньої обробки.

Двоповерховий котедж Юрія "Юзіка" Корявченкова під Києвом (фото: скріншот)

За даними декларації, особняк належить дружині політика Тетяні. Разом з тим 3-кімнатна квартира (житлова площа 104 кв.м) у Києві зареєстрована на Юрія.

На сайтах оголошень будинок приблизно такої ж характеристики й опису в селі Проців значиться з ціновими пропозиціями під 400 тисяч доларів.

Сам особняк оточений соснами. До ділянки веде нещодавно відремонтована дорога.

Відео: як виглядає новий особняк Юрія "Юзіка" Корявченкова під Києвом

До речі, нещодавно ми розповідали, як виглядає будинок колишньої колеги Юзіка по сцені Олени Кравець. Вона нещодавно перебралася з квартири в Києві в заміський особняк орієнтовно на 300 "квадратів", виконаний з дерев'яного бруса.

Додамо також, що раніше на відео показали будинок Катерини Осадчої та Юрія Горбунова.

Читайте РБК-Україна в Google News
нардепнедвижимостьактерСлуга народаЮрій Корявченков