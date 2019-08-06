Из двух зол выбираем меньшее: Комаровский указал на важный нюанс ухода за ребенком

Евгений Комаровский (фото: РБК-Украина)

Евгений Комаровский дал родителям важный совет, как ухаживать за ребенком

Доктор Комаровский рассказал, какие параметры воздуха стоит поддерживать в помещении с ребенком для профилактики простудных заболеваний и закаливания. Об этом знаменитый педиатр написал на своей странице в Instagram.

Так, всем давно известны утверждения Евгения Комаровского о том, что оптимальными параметрами влажности и температуры воздуха в комнате ребенка являются 60% влажность и температура +18... +20 градусов.

Но родители маленького ребенка столкнулись с дилеммой, что важнее: правильная влажность или температура, поскольку в комнате работает увлажнитель, а при открывании форточки воздух высушивается.

Комаровский рассказал о правильной температуре и влажности для ребенка (фото: proofed.com)

"Так какое из двух зол выбрать: теплый, но влажный воздух, потому что работает увлажнитель постоянно, или же прохладный, но сухой, потому что проветриваем? Что важнее в комнате ребенка: температура 18-20 или влажность 60%?" - задали педиатру вопрос.

Евгений Комаровский настоятельно порекомендовал все же регулярно проветривать комнату, если нет других способов обеспечить оптимальную темпераутуру воздуха.

"При ситуации, когда в комнате будет 18-20 градусов, теплая одежда - поддерживать здоровье ребенка намного легче, однозначно. Поэтому, если уж выбираем из двух зол, то прохладный и сухой лучше, чем теплый и влажный", - советует педиатр.

Комаровский рассказал о правильной температуре и влажности для ребенка (видео: instagram.com/doctor_komarovskiy)

Напомним, недавно доктор Комаровский рассказал о четырех правилах ухода за ребенком во время его болезни.

К слову, Уляна Супрун рассказала, что нужно знать о пальмовом масле, а также развенчала популярные мифы касательно данного продукта.

Также мы писали о том, что Комаровский сообщил, как правильно заботиться о чувствительной коже младенцев, чтобы предотвратить ее пересыхание.