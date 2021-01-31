Двоюродного брата Бейонсе нашли застреленным: первые подробности

В своей квартире в Сан-Антонио штата Техас было найдено тело двоюродного брата американской поп-певицы Бейонсе. 34-летний Мартелл Деруэн погиб от огнестрельного ранения, констатируют судмедэксперты штата. Кто является главным подозреваемым в убийстве, а также все подробности трагедии – читайте ниже.

Как сообщает таблоид The Sun 31 января, полиция ищет 21-летнюю Сашу Скаре, которая подозревается в преступлении. У нее шрамы на лице от ожогов.

34-летний двоюродный брат знаменитой певицы сделал успешную рэп-карьеру под своим сценическим псевдонимом Kardone, никогда не пользуясь именем кузины в своих интересах. Его друзья обратились в полицию после того, как мужчина несколько дней не выходил на связь. Полицейские обнаружили тело погибшего Деруэна с огнестрельными ранениями в его квартире.

Мартелл Деруэн (фото: Facebook.com)

Как сообщает KSAT, в убийстве репера подозревается 21-летняя Саша Скар, полиция уже получила ордер на ее арест. Неизвестно, какие отношения ее связывали с женатым Деруэном, но в начале января на своей странице в социальной сети он разместил их совместное фото, обращает внимание Biography Daily.

Саша Скар подозреваемая в убийстве кузена Бейонсе (фото: San Antonio Police Department)

Друг кузена Бейонсе Брайан Митчелл назвал рэпера тихим и скромным человеком и отметил, что убить его — это все равно "как ранить бабочку". Жена Деруэна Джоя назвала своего супруга любящим, заботливым человеком, который помогал бедным.

Напомним, что ранее умер гениальный американский музыкант. Он был основателем группы Mountain. Британский журнал Classiс Rock внес его имя в список величайших гитаристов всех времен.

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