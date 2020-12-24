Умер легендарный рок-музыкант: автор саундтрека к "Симпсонам"

Умер известный американский рок-гитарист (Фото: wikimedia by Wilson Bilkovich)

В США скончался американский рок-гитарист, певец и автор песен Лесли Уэст. Его сердце перестало биться на 75-году жизни в одной из больниц Флориды.

Лесли Уэст (настоящее имя Лесли Вайнштейн) был легендарным американским рок-музыкантом, который как гитарист оказал огромное влияние на становление в США хард-рока и хеви-метала. Был основателем группы Mountain. Британский журнал Classiс Rock внес имя Лесли Уэста в список величайших гитаристов всех времен.

Он родился 22 октября 1945 года в Нью-Йорке. После развода родителей сократил свое имя от Вайнштейна до Уэста. В начале своей карьеры играл в гаражных группах Лонг-Айленда, в 1969 году вместе с Феликсом Паппаларди основал группу Mountain. Коллектив исполнял композиции в стиле тяжелого блюз-рока. Один из первых хитов Mississippi Queen стал невероятно популярным. На эту композицию было создано множество каверов, ее использовали для саундтреков, в том числе в "Симпсонах" и телешоу "Американцы".

Лесли Уэст записывался со многими известными музыкантами, в том числе с Бо Диддли, Джо Бонамасса и Элом Купером. Позднее он ушел из группы и начал сольную карьеру.

В 1980-х годах у него диагностировали сахарный диабет. Болезнь дала осложнения и в 2011 году ему ампутировали правую ногу. Как рассказал брат покойного, Уэста срочно госпитализировали из дома после остановки сердца, и он умер в больнице, не приходя в сознание.

Mississippi Queen

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