Двоюрідного брата Бейонсе знайшли застреленим: перші подробиці

У своїй квартирі в Сан-Антоніо штату Техас було знайдено тіло двоюрідного брата американської попспівачки Бейонсе. 34-річний Мартелл Деруен загинув від вогнепального поранення, констатують судмедексперти штату. Хто є головним підозрюваним у вбивстві, а також усі подробиці трагедії – читайте нижче.

Як повідомляє таблоїд The Sun 31 січня, поліція шукає 21-річну Сашу Скарі, яка підозрюється у злочині. У неї шрами на обличчі від опіків.

34-річний двоюрідний брат знаменитої співачки зробив успішну реп-кар'єру під своїм сценічним псевдонімом Kardone, ніколи не користуючись ім'ям кузини у своїх інтересах. Його друзі звернулися в поліцію після того, як чоловік кілька днів не виходив на зв'язок. Поліцейські виявили тіло загиблого Деруена з вогнепальними пораненнями в його квартирі.

Мартелл Деруен (фото: Facebook.com)

Як повідомляє KSAT, у вбивстві репера підозрюється 21-річна Саша Скар, поліція вже отримала ордер на її арешт. Невідомо, які взаємини її пов'язували з одруженим Деруеном, але на початку січня на своїй сторінці в соціальній мережі він розмістив їх спільне фото, звертає увагу Biography Daily.

Саша Скар підозрювана у вбивстві кузена Бейонсе (фото: San Antonio Police Department)

Друг кузена Бейонсе Брайан Мітчелл назвав репера тихою і скромною людиною і зазначив, що вбити його — це все одно "як поранити метелика". Дружина Деруена Джоя назвала свого чоловіка люблячим, турботливим чоловіком, який допомагав бідним.

Нагадаємо, що раніше помер геніальний американський музикант. Він був засновником групи Mountain. Британський журнал Classiс Rock внесла його ім'я в список найкращих гітаристів усіх часів.

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