Умер культовый актер с самым красивым именем

Клод Брассер (фото: twitter.com/CineverseOff)

Во вторник, 22 декабря, скончался известный французский актер Клод Брассер. Ему было 84 года. Его настоящая фамилия Эспинасс, но он взял псевдоним своего отца Пьера Брассера.

О смерти актера сообщило издание Le Figaro. Причина смерти Брассера не сообщается, но известно, что он умер в кругу семьи и это не связано с коронавирусом. Его похоронят рядом с отцом на кладбище Пер-Лашез в Париже.

Стоит отметить, что существует также сорт роз Клод Брассер, поэтому это такое красивое имя.

Роза Клод Брассер (фото: zen.yandex.ru)

Брассер родился в 1936 году в семье актера Пьера Брассера и актрисы Одетт Жуае. Крестным отцом французского актера был знаменитый писатель Эрнест Хемингуэй.

Клод Брассер начал сниматься в кино с 1956 года. Последний фильм с его участием вышел в 2018 году. За свою продолжительную карьеру он снялся в большом количестве кинокартин, среди которых "Семь смертных грехов", "Банда аутсайдеров", "Барокко", "Попробуй подкати", "И слоны бывают неверны", "Бум" и "Бум-2".

Кроме, съемок в фильмах Брассер служил в театре. Кроме того, он занимался автоспортом. В 1983 году победил на ралли-марафоне "Париж-Дакар". Также актер состоял в национальной сборной Франции по бобслею в 1960-х годах.

Брассер является двукратным лауреатом премии "Сезар" в 1977 и 1980 годах и кавалером ордена Почетного легиона (2008).

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