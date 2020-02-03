Двойные платежки за газ: украинцам сообщили радостную новость

Субсидия и льгота за новую услугу по распределению природного газа для украинцев будет учтена автоматически. Такой радостной новостью поделилась пресс-служба Министерства социальной политики. Все подробности о пересчете субсидий и льгот за газ - в материале Styler.

Напомним, что с января 2020 года украинцы начали получать двойную квитанцию за газ. В первой указывается количество потребленных кубометров и сумма, которую нужно оплатить. Во второй - плата за транспортировку и распределение газа. При расчете суммы за основу взяли объем потребления семьей голубого топлива за предыдущий "газовый год" (с 1 октября 2018 по 30 сентября 2019 года).

В Минсоцполитики успокоили, что субсидия и льгота будет учтена при начислении платы за январь и февраль 2020. При этом дополнительно обращаться в органы соцзащиты не нужно.

Также в ведомстве объяснили, что НКРЕКП утвердила отдельный тариф на услугу по распределению природного газа лишь в конце декабря, поэтому скидку не успели учесть в январских платежках.

"Мы в феврале проведем доначисление размера льгот и субсидий с учетом новой услуги по распределению природного газа автоматически за два месяца 2020 года. Обращаем внимание, что оно будет произведено без дополнительной необходимости обращения граждан", - сказал Виталий Музыченко, замминистра социальной политики.

Отметим, что в новых платежках за газ предлагается оплатить услугу по доставке газа двумя способами. Можно перечислять деньги ежемесячно, а можно заплатить сразу за полгода (январь - июнь 2020). Таким образом пользователям предлагают сэкономить на комиссии.