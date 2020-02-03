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Новый платеж за распределение газа учтут в субсидиях

Новости » Экономика     03.02.2020 - 10:43
Новый платеж за распределение газа учтут в субсидиях
Фото: платежка за газ (Виталий Носач, РБК-Украина)

Новая платежка будет компенсирована субсидией в феврале

Субсидию и льготу за новую услугу по распределению природного газа доначислят автоматически без необходимости дополнительно обращаться гражданам за январь и февраль 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики.

Как отметили в пресс-службе, из-за того, что НКРЭКУ утвердила отдельный тариф на услугу по распределению природного газа в конце декабря, получателям льгот и субсидий поступили новые платежки с указанием полной стоимости к оплате за услугу по распределению природного газа.

"За то, что соответствующие решения НКРЭКУ вступили в силу только с начала года мы в феврале проведем доначисление размера льгот и субсидий с учетом новой услуги по распределению природного газа автоматически за два месяца 2020 года", - сказал Виталий Музыченко, заместитель министра социальной политики.

Напомним, глава Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Валерий Тарасюк заявил, что платежка за распределение газа - это не новая плата, ранее она включалась в общую платежку за газ. В то же время премьер-министр Алексей Гончарук заверил, что разделение платежек никоим образом не должно повлиять на конечную сумму платежа за газ.

По данным Госстата, средний размер платежки за коммуналку вырос за декабрь на 8%. Средние начисления за жилищно-коммунальные услуги, с учетом электроэнергии (из расчета 150 кВт·ч), на одного владельца лицевого счета в декабре 2019 года составили 2212,0 грн, что на 8% больше, чем в ноябре (2044,7 грн).

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