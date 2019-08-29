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Двіж, популізм і все: нардеп в СМС-ці поскаржився коханій на Раду

STYLERКурйози    29.08.2019 - 17:27
Двіж, популізм і все: нардеп в СМС-ці поскаржився коханій на Раду
Євген Петруняк пише СМС-ки на роботі в Раді (колаж РБК-Україна)

Євген Петруняк з "Слуги Народу" "спалився" у Верховній Раді з СМС-кою

Під час засідання Верховної Ради 9 скликання 29 серпня народний депутат Євген Петруняк від партії "Слуга Народу" вів переписку в смартфоні.

Судячи з усього, писав парламентарій своїй коханій жінці. Співрозмовник (-ця) Петруняка підписаний у його телефонній книзі "My Heart".

В СМС-ці Петруняк поскаржився на те, що в Раді його колеги "трусять ні про що". "My Heart" у свою чергу співчуває депутату і називає його "бідненьким". Також цікавиться, як йому сам процес роботи парламенту.

"Поки ніяк. Двіж, популізм і все... Трусять ні про що. Результат знають всі, але все одно щоки надувають", - відповів Петруняк.

Крім того, нардеп написав, що не знає, коли закінчиться засідання 29 серпня і скільки депутати будуть сидіти на роботі.

Двіж, популізм і все: нардеп в СМС-ці поскаржився коханій на Раду

Листування Петруняка у Верховній Раді під час засідання (фото: РБК-Україна)

Нагадаємо, що в різних виданнях з'явилося фото СМС-ки, відправлене нардепом Єлизаветою Богуцькою. Політик писала, що екс-президент України Петро Порошенко нібито готує переворот, якщо Арсена Авакова звільнять з посади глави МВС. Цю новину висміяли користувачі мережі в коментарях і фотожабах.

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