Дві тисячі за 20 хвилин: ROXOLANA зізналася, як заробила перші гроші

Українська поп-співачка ROXOLANA (Роксолана Сирота) зізналася, яким чином заробила свої перші серйозні гроші. Це сталося ще до того, як артистка вийшла на велику сцену.

Про це зірка зізналася в коментарі РБК-Україна (проєкт Styler) за лаштунками зйомок шоу “Хто зверху?” з Лесею Нікітюк та Богданом Шелудяком, новий сезон якого стартує вже 5 вересня о 20:00 на "Новому каналі".

Що сказала співачка

За словами Роксолани, перші гроші вона отримала за свою креативну діяльність напочатку навчання в університеті.

"Я пішла на кастинг на епізодичну роль в український серіал. Це було ще на першому курсі, коли щойно вступила в університет", - говорить вона.

Артистка розповіла про свої перші заробітки (Фото: пресслужба Нового каналу)

Дівчина зараз "навіть не пам’ятає, в чому була суть".

"Але точно пам’ятаю, що відсиділа там цілий день, знялася протягом 20 хвилин, і мені за це заплатили величезний гонорар на той час - дві тисячі гривень. Я була шокована!" - зізнається співачка.

Це був перший серйозний заробіток Роксі, “ще й такий суттєвий і з прикольним досвідом”.

"То був захват!" - каже зірка.

Наразі це поки що єдиний досвід Роксолани у таких зйомках. Але вона говорить: амбіції щодо кіно відчуває. Навіть уявляє, що б це могло бути.

"Я мрію знятись у фільмі на зразок "Дедпула". Скажімо, комедійний трилер", - поділилася Сирота.

Співачка поділилася деталями (Фото: пресслужба Нового каналу)

"Хотілося б спробувати себе в екшені з елементами гумору. Можливо, тому, що “Дедпул” - це моє улюблене кіно. Але натхнення воно додає конкретно! Порада: якщо раптом не дивились, обов’язково гляньте, але в українському дубляжі. Він суперовий!" - резюмувала вона.