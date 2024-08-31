ua en ru
Сб, 31 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Наталка Денисенко ошелешила сміливими фото в стилі "ню"

Субота 31 серпня 2024 12:44
UA EN RU
Наталка Денисенко ошелешила сміливими фото в стилі "ню" Наталка Денисенко (фото: instagram.com/natalka_denisenko)
Автор: Поліна Іваненко

Акторка Наталка Денисенко "підірвала" мережу новими фото. Зірка серіалів поділилася сміливими кадрами в білизні.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис з Instagram Денисенко.

Нові кадри акторки

Зірка приміряла великий білий капелюх та сітку-вуаль. Денисенко позувала перед камерою без "верху", прикриваючи груди руками.

Сміливі фото в стилі "ню" акторка прокоментувала так: "В останній день літа можу собі дозволити".

Наталка Денисенко ошелешила сміливими фото в стилі &quot;ню&quot;

Наталка Денисенко ошелешила сміливими фото в стилі &quot;ню&quot;

Денисенко оголилася перед камерами (фото: instagram.com/natalka_denisenko)

Акторка може похизуватися стрункими формами. Вона розповідала, що рідко займається спортом, проте стежить за харчуванням. Також Денисенко часто ділиться з фанами порадами щодо пошуку душевної рівноваги, адже це, вважає Наталка, найголовніше.

Наталка Денисенко ошелешила сміливими фото в стилі &quot;ню&quot;

Денисенко підкорила мережу відвертими кадрами (фото: instagram.com/natalka_denisenko)

Як реагують коментатори

Під фото вже з'явилося чимало компліментів. Також сміливі кадри прокоментував чоловік акторки - Денис Фединчик, який нині захищає Україну на фронті.

"Та ти що", - написав він.

Інші ж коментатори "закидали" Денисенко схваленням. Вони пишуть:

  • "Так то ви Клавдія Петрівна?"
  • "Вау, яка красуня!"
  • "Я не хлопчик, але збільшила кожне фото"
  • "Що за жінка така неймовірна"
  • "Шикарна жінка!".

Нагадаємо, раніше Оля Полякова розкрила вартість свого одягу.

Окрім цього, Артем Пивоваров підкорив фанів виступом на концерті Klavdia Petrivna.

Читайте РБК-Україна в Google News
Наталка Денисенко Зірки шоу-бізнесу
NEWS
Тарифи ЖКГ, субсидії та пенсії у вересні: до чого готуватися українцям
Тарифи ЖКГ, субсидії та пенсії у вересні: до чого готуватися українцям