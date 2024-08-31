Наталка Денисенко ошелешила сміливими фото в стилі "ню"

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис з Instagram Денисенко.

Нові кадри акторки

Зірка приміряла великий білий капелюх та сітку-вуаль. Денисенко позувала перед камерою без "верху", прикриваючи груди руками.

Сміливі фото в стилі "ню" акторка прокоментувала так: "В останній день літа можу собі дозволити".

Денисенко оголилася перед камерами (фото: instagram.com/natalka_denisenko)

Акторка може похизуватися стрункими формами. Вона розповідала, що рідко займається спортом, проте стежить за харчуванням. Також Денисенко часто ділиться з фанами порадами щодо пошуку душевної рівноваги, адже це, вважає Наталка, найголовніше.

Денисенко підкорила мережу відвертими кадрами (фото: instagram.com/natalka_denisenko)

Як реагують коментатори

Під фото вже з'явилося чимало компліментів. Також сміливі кадри прокоментував чоловік акторки - Денис Фединчик, який нині захищає Україну на фронті.

"Та ти що", - написав він.

Інші ж коментатори "закидали" Денисенко схваленням. Вони пишуть: