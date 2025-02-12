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Дві SIM-карти в iPhone: які моделі підтримують цю функцію?

Список моделей iPhone, які підтримують дві SIM-карти (фото: Pixabay)
Автор: Павло Колеснік

Компанія Apple продовжує розвивати технологію eSIM, поступово відмовляючись від традиційних фізичних SIM-карт. Зокрема, в США вже продаються моделі iPhone, які працюють виключно з eSIM, а в деяких регіонах доступні пристрої з підтримкою двох фізичних nano-SIM.

Про те, які iPhone підтримують різні формати SIM-карт, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на технологічний веб-сайт MakeUseOf.

У чому різниця між Nano-SIM та eSIM

Nano-SIM - це звична фізична SIM-карта, яку необхідно вставити в пристрій. Зі свого боку, eSIM - це цифрова SIM-картка, що дає змогу активувати тарифний план без використання пластикової картки.

Функція Dual SIM в iPhone може реалізовуватися в трьох варіантах:

  • Дві nano-SIM-картки (доступно тільки в Китаї, Гонконзі та Макао)
  • Дві eSIM
  • Одна nano-SIM і одна eSIM

iPhone, що працюють тільки з eSIM

У США Apple вже повністю відмовилася від фізичних SIM-карт у своїх останніх моделях. Усі iPhone 14, 15 і 16, що продаються на американському ринку, працюють тільки з eSIM. Це означає, що користувачі не зможуть вставити в пристрій фізичну nano-SIM, але можуть активувати кілька eSIM одночасно.

Моделі, що підтримують тільки eSIM:

  • iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro, 14 Pro Max
  • iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro, 15 Pro Max
  • iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro, 16 Pro Max

Які iPhone підтримують Dual SIM з eSIM і nano-SIM?

Деякі моделі iPhone дають змогу використовувати одразу дві eSIM або поєднання eSIM і фізичної nano-SIM.

Моделі з Dual SIM (eSIM + eSIM або eSIM + nano-SIM):

  • iPhone 13, 13 mini, 13 Pro, 13 Pro Max
  • iPhone 14 (у версіях для більшості країн, крім США)

Якщо ж вам достатньо однієї eSIM і однієї nano-SIM, підтримка цього варіанту є і в більш ранніх моделях:

  • iPhone 12, 12 mini, 12 Pro, 12 Pro Max
  • iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max
  • iPhone XS, XS Max, XR
  • iPhone SE (2-го і 3-го покоління)

Чи можна використовувати Dual SIM на заблокованих iPhone?

Якщо ваш iPhone прив'язаний до певного оператора зв'язку, то другий слот також працюватиме тільки з SIM-картою цього ж оператора. Виняток становлять пристрої, які від початку підтримують eSIM - у цьому разі можна активувати різні тарифи.

Варто враховувати, що якщо перша SIM-карта працює в мережі CDMA, то друга не зможе підтримувати цей стандарт. Також у корпоративних та операторських iPhone доступність Dual SIM може залежати від політики компанії або контракту.

Чи варто зараз купувати iPhone з Dual SIM?

Навіть якщо наразі вам не потрібна підтримка двох SIM-карт, у майбутньому це може стати в пригоді, особливо під час поїздок за кордон. Тому, якщо ви розглядаєте покупку нового iPhone, варто заздалегідь звернути увагу на моделі з Dual SIM, щоб не зіткнутися з обмеженнями.

Нагадаємо, що Apple прибере одну із ключових деталей у iPhone 17.

А ще у нас є матеріал про те, як у Monobank підключити eSIM-карти.

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