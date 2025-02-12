Дві SIM-карти в iPhone: які моделі підтримують цю функцію?

Компанія Apple продовжує розвивати технологію eSIM, поступово відмовляючись від традиційних фізичних SIM-карт. Зокрема, в США вже продаються моделі iPhone, які працюють виключно з eSIM, а в деяких регіонах доступні пристрої з підтримкою двох фізичних nano-SIM.
Про те, які iPhone підтримують різні формати SIM-карт, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на технологічний веб-сайт MakeUseOf.
Nano-SIM - це звична фізична SIM-карта, яку необхідно вставити в пристрій. Зі свого боку, eSIM - це цифрова SIM-картка, що дає змогу активувати тарифний план без використання пластикової картки.
Функція Dual SIM в iPhone може реалізовуватися в трьох варіантах:
У США Apple вже повністю відмовилася від фізичних SIM-карт у своїх останніх моделях. Усі iPhone 14, 15 і 16, що продаються на американському ринку, працюють тільки з eSIM. Це означає, що користувачі не зможуть вставити в пристрій фізичну nano-SIM, але можуть активувати кілька eSIM одночасно.
Моделі, що підтримують тільки eSIM:
Деякі моделі iPhone дають змогу використовувати одразу дві eSIM або поєднання eSIM і фізичної nano-SIM.
Моделі з Dual SIM (eSIM + eSIM або eSIM + nano-SIM):
Якщо ж вам достатньо однієї eSIM і однієї nano-SIM, підтримка цього варіанту є і в більш ранніх моделях:
Якщо ваш iPhone прив'язаний до певного оператора зв'язку, то другий слот також працюватиме тільки з SIM-картою цього ж оператора. Виняток становлять пристрої, які від початку підтримують eSIM - у цьому разі можна активувати різні тарифи.
Варто враховувати, що якщо перша SIM-карта працює в мережі CDMA, то друга не зможе підтримувати цей стандарт. Також у корпоративних та операторських iPhone доступність Dual SIM може залежати від політики компанії або контракту.
Навіть якщо наразі вам не потрібна підтримка двох SIM-карт, у майбутньому це може стати в пригоді, особливо під час поїздок за кордон. Тому, якщо ви розглядаєте покупку нового iPhone, варто заздалегідь звернути увагу на моделі з Dual SIM, щоб не зіткнутися з обмеженнями.
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