Две SIM-карты в iPhone: какие модели поддерживают эту функцию?

В чем разница между Nano-SIM и eSIM

Nano-SIM - это привычная физическая SIM-карта, которую необходимо вставить в устройство. В свою очередь, eSIM - это цифровая SIM-карта, позволяющая активировать тарифный план без использования пластиковой карты.

Функция Dual SIM в iPhone может реализовываться в трех вариантах:

Две nano-SIM-карты (доступно только в Китае, Гонконге и Макао)

Две eSIM

Одна nano-SIM и одна eSIM

iPhone, работающие только с eSIM

В США Apple уже полностью отказалась от физических SIM-карт в своих последних моделях. Все iPhone 14, 15 и 16, продаваемые на американском рынке, работают только с eSIM. Это означает, что пользователи не смогут вставить в устройство физическую nano-SIM, но могут активировать несколько eSIM одновременно.

Модели, поддерживающие только eSIM:

iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro, 14 Pro Max

iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro, 15 Pro Max

iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro, 16 Pro Max

Какие iPhone поддерживают Dual SIM с eSIM и nano-SIM?

Некоторые модели iPhone позволяют использовать сразу две eSIM или сочетание eSIM и физической nano-SIM.

Модели с Dual SIM (eSIM + eSIM или eSIM + nano-SIM):

iPhone 13, 13 mini, 13 Pro, 13 Pro Max

iPhone 14 (в версиях для большинства стран, кроме США)

Если же вам достаточно одной eSIM и одной nano-SIM, поддержка этого варианта есть и в более ранних моделях:

iPhone 12, 12 mini, 12 Pro, 12 Pro Max

iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max

iPhone XS, XS Max, XR

iPhone SE (2-го и 3-го поколения)

Можно ли использовать Dual SIM на заблокированных iPhone?

Если ваш iPhone привязан к определенному оператору связи, то второй слот также будет работать только с SIM-картой этого же оператора. Исключение составляют устройства, изначально поддерживающие eSIM - в этом случае можно активировать разные тарифы.

Стоит учитывать, что если первая SIM-карта работает в сети CDMA, то вторая не сможет поддерживать этот стандарт. Также в корпоративных и операторских iPhone доступность Dual SIM может зависеть от политики компании или контракта.

Стоит ли сейчас покупать iPhone с Dual SIM?

Даже если на данный момент вам не нужна поддержка двух SIM-карт, в будущем это может пригодиться, особенно при поездках за границу. Поэтому, если вы рассматриваете покупку нового iPhone, стоит заранее обратить внимание на модели с Dual SIM, чтобы не столкнуться с ограничениями.