Две SIM-карты в iPhone: какие модели поддерживают эту функцию?

Компания Apple продолжает развивать технологию eSIM, постепенно отказываясь от традиционных физических SIM-карт. В частности, в США уже продаются модели iPhone, которые работают исключительно с eSIM, а в некоторых регионах доступны устройства с поддержкой двух физических nano-SIM.
О том, какие iPhone поддерживают разные форматы SIM-карт, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на технологический веб-сайт MakeUseOf.
Nano-SIM - это привычная физическая SIM-карта, которую необходимо вставить в устройство. В свою очередь, eSIM - это цифровая SIM-карта, позволяющая активировать тарифный план без использования пластиковой карты.
Функция Dual SIM в iPhone может реализовываться в трех вариантах:
В США Apple уже полностью отказалась от физических SIM-карт в своих последних моделях. Все iPhone 14, 15 и 16, продаваемые на американском рынке, работают только с eSIM. Это означает, что пользователи не смогут вставить в устройство физическую nano-SIM, но могут активировать несколько eSIM одновременно.
Модели, поддерживающие только eSIM:
Некоторые модели iPhone позволяют использовать сразу две eSIM или сочетание eSIM и физической nano-SIM.
Модели с Dual SIM (eSIM + eSIM или eSIM + nano-SIM):
Если же вам достаточно одной eSIM и одной nano-SIM, поддержка этого варианта есть и в более ранних моделях:
Если ваш iPhone привязан к определенному оператору связи, то второй слот также будет работать только с SIM-картой этого же оператора. Исключение составляют устройства, изначально поддерживающие eSIM - в этом случае можно активировать разные тарифы.
Стоит учитывать, что если первая SIM-карта работает в сети CDMA, то вторая не сможет поддерживать этот стандарт. Также в корпоративных и операторских iPhone доступность Dual SIM может зависеть от политики компании или контракта.
Даже если на данный момент вам не нужна поддержка двух SIM-карт, в будущем это может пригодиться, особенно при поездках за границу. Поэтому, если вы рассматриваете покупку нового iPhone, стоит заранее обратить внимание на модели с Dual SIM, чтобы не столкнуться с ограничениями.
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