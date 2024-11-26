Apple прибере одну з ключових деталей у iPhone 17: подробиці

Apple планує видалити фізичний лоток для SIM-карток на iPhone у більшості країн наступного року.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на веб-сайт MacRumors , який спеціалізується на новинах, чутках та інформації, пов'язаних із продукцією Apple.

У США всі моделі iPhone з 14 до 16 покладаються виключно на цифрову технологію eSIM, без фізичного лотка для SIM-карт. До цього часу Apple не випускала iPhone без лотка за межами США, але зміни, мабуть, почнуться з лінійки iPhone 17, яка вийде у вересні наступного року.

Згідно зі звітом, всі поточні прототипи iPhone 17 Air позбавлені лотка для SIM-карт. Однак залишається незрозумілим, чи буде пристрій продаватися в Китаї, оскільки в країні використання eSIM у смартфонах поки що не схвалено. Проте ситуація може змінитись.

Коли в 2022 році була запущена серія iPhone 14, Apple просувала eSIM як безпечнішу альтернативу фізичним SIM, оскільки eSIM не можна видалити зі втраченого або вкраденого пристрою.

Крім того, на iPhone можна керувати як мінімум вісьмома eSIM одночасно, що позбавляє необхідності носити з собою і змінювати фізичні SIM-картки під час подорожей.