Дві SIM-карти в iPhone: які моделі підтримують цю функцію?

Компанія Apple продовжує розвивати технологію eSIM, поступово відмовляючись від традиційних фізичних SIM-карт. Зокрема, в США вже продаються моделі iPhone, які працюють виключно з eSIM, а в деяких регіонах доступні пристрої з підтримкою двох фізичних nano-SIM.

Про те, які iPhone підтримують різні формати SIM-карт, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на технологічний веб-сайт MakeUseOf .

У чому різниця між Nano-SIM та eSIM

Nano-SIM - це звична фізична SIM-карта, яку необхідно вставити в пристрій. Зі свого боку, eSIM - це цифрова SIM-картка, що дає змогу активувати тарифний план без використання пластикової картки.

Функція Dual SIM в iPhone може реалізовуватися в трьох варіантах:

Дві nano-SIM-картки (доступно тільки в Китаї, Гонконзі та Макао)

Дві eSIM

Одна nano-SIM і одна eSIM

iPhone, що працюють тільки з eSIM

У США Apple вже повністю відмовилася від фізичних SIM-карт у своїх останніх моделях. Усі iPhone 14, 15 і 16, що продаються на американському ринку, працюють тільки з eSIM. Це означає, що користувачі не зможуть вставити в пристрій фізичну nano-SIM, але можуть активувати кілька eSIM одночасно.

Моделі, що підтримують тільки eSIM:

iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro, 14 Pro Max

iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro, 15 Pro Max

iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro, 16 Pro Max

Які iPhone підтримують Dual SIM з eSIM і nano-SIM?

Деякі моделі iPhone дають змогу використовувати одразу дві eSIM або поєднання eSIM і фізичної nano-SIM.

Моделі з Dual SIM (eSIM + eSIM або eSIM + nano-SIM):

iPhone 13, 13 mini, 13 Pro, 13 Pro Max

iPhone 14 (у версіях для більшості країн, крім США)

Якщо ж вам достатньо однієї eSIM і однієї nano-SIM, підтримка цього варіанту є і в більш ранніх моделях:

iPhone 12, 12 mini, 12 Pro, 12 Pro Max

iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max

iPhone XS, XS Max, XR

iPhone SE (2-го і 3-го покоління)

Чи можна використовувати Dual SIM на заблокованих iPhone?

Якщо ваш iPhone прив'язаний до певного оператора зв'язку, то другий слот також працюватиме тільки з SIM-картою цього ж оператора. Виняток становлять пристрої, які від початку підтримують eSIM - у цьому разі можна активувати різні тарифи.

Варто враховувати, що якщо перша SIM-карта працює в мережі CDMA, то друга не зможе підтримувати цей стандарт. Також у корпоративних та операторських iPhone доступність Dual SIM може залежати від політики компанії або контракту.

Чи варто зараз купувати iPhone з Dual SIM?

Навіть якщо наразі вам не потрібна підтримка двох SIM-карт, у майбутньому це може стати в пригоді, особливо під час поїздок за кордон. Тому, якщо ви розглядаєте покупку нового iPhone, варто заздалегідь звернути увагу на моделі з Dual SIM, щоб не зіткнутися з обмеженнями.