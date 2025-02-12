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Две SIM-карты в iPhone: какие модели поддерживают эту функцию?

Среда 12 февраля 2025 15:00
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Две SIM-карты в iPhone: какие модели поддерживают эту функцию? Список моделей iPhone, которые поддерживают две SIM-карты (фото: Pixabay)
Автор: Павел Колесник

Компания Apple продолжает развивать технологию eSIM, постепенно отказываясь от традиционных физических SIM-карт. В частности, в США уже продаются модели iPhone, которые работают исключительно с eSIM, а в некоторых регионах доступны устройства с поддержкой двух физических nano-SIM.

О том, какие iPhone поддерживают разные форматы SIM-карт, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на технологический веб-сайт MakeUseOf.

В чем разница между Nano-SIM и eSIM

Nano-SIM - это привычная физическая SIM-карта, которую необходимо вставить в устройство. В свою очередь, eSIM - это цифровая SIM-карта, позволяющая активировать тарифный план без использования пластиковой карты.

Функция Dual SIM в iPhone может реализовываться в трех вариантах:

  • Две nano-SIM-карты (доступно только в Китае, Гонконге и Макао)
  • Две eSIM
  • Одна nano-SIM и одна eSIM

iPhone, работающие только с eSIM

В США Apple уже полностью отказалась от физических SIM-карт в своих последних моделях. Все iPhone 14, 15 и 16, продаваемые на американском рынке, работают только с eSIM. Это означает, что пользователи не смогут вставить в устройство физическую nano-SIM, но могут активировать несколько eSIM одновременно.

Модели, поддерживающие только eSIM:

  • iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro, 14 Pro Max
  • iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro, 15 Pro Max
  • iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro, 16 Pro Max

Какие iPhone поддерживают Dual SIM с eSIM и nano-SIM?

Некоторые модели iPhone позволяют использовать сразу две eSIM или сочетание eSIM и физической nano-SIM.

Модели с Dual SIM (eSIM + eSIM или eSIM + nano-SIM):

  • iPhone 13, 13 mini, 13 Pro, 13 Pro Max
  • iPhone 14 (в версиях для большинства стран, кроме США)

Если же вам достаточно одной eSIM и одной nano-SIM, поддержка этого варианта есть и в более ранних моделях:

  • iPhone 12, 12 mini, 12 Pro, 12 Pro Max
  • iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max
  • iPhone XS, XS Max, XR
  • iPhone SE (2-го и 3-го поколения)

Можно ли использовать Dual SIM на заблокированных iPhone?

Если ваш iPhone привязан к определенному оператору связи, то второй слот также будет работать только с SIM-картой этого же оператора. Исключение составляют устройства, изначально поддерживающие eSIM - в этом случае можно активировать разные тарифы.

Стоит учитывать, что если первая SIM-карта работает в сети CDMA, то вторая не сможет поддерживать этот стандарт. Также в корпоративных и операторских iPhone доступность Dual SIM может зависеть от политики компании или контракта.

Стоит ли сейчас покупать iPhone с Dual SIM?

Даже если на данный момент вам не нужна поддержка двух SIM-карт, в будущем это может пригодиться, особенно при поездках за границу. Поэтому, если вы рассматриваете покупку нового iPhone, стоит заранее обратить внимание на модели с Dual SIM, чтобы не столкнуться с ограничениями.

Напомним, что Apple уберет одну из ключевых деталей в iPhone 17.

А еще у нас есть материал о том, как в Monobank подключить eSIM-карты.

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