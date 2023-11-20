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Дві сестри ледь не померли через тампони: що таке СТШ та як від нього вберегтися

Як вберегтися від СТШ (фото: freepik.com)
Автор: Поліна Іваненко

У США дві сестри ледь не померли та дивом залишился живими після використання тампонів під час менструації. Лікарі рятували дівчат від септичного шоку.

РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Metro розповідає, чому сестри мало не загинули та що таке СТШ, який і став причиною інциденту.

Сестри ледь не померли від тампонів - що сталося

21-річна Девайн Джонсон потрапила до лікарні після того, як відчула сильну нудоту та лихоманку через високу температуру. Вона не могла самостійно ходити, а потім лікарі діагностували у неї септичний шок. Виявилося, що інфекція викликана тампоном.

Медикам вдалося врятувати дівчину, але вона дійсно могла померти. Потім її виписали додому. Але за 17 днів історія повторилася вже з сестрою Девайн. Родина відправилася на відпочинок, а дівчина вирішила використати ті ж самі тампони, якими користувалася її родичка.

Обидві сестри неправильно обрали тампони (фото: freepik.com)

Дівчина потрапила до лікарні з такими ж симптомами. Медики боролися за її життя, їм це вдалося. А потім лікарі встановили, що у сестер був СТШ (синдром токсичного шоку), який спричинило те, що вони користувалися тампонами, які їм не підходили.

"Лікарі сказали, що вони використовували тампони super plus absorbency (зі здатністю поглинати велику кількість вологи), коли це не було потрібним", - розповіла матір сестер та пояснила, що у таких тампонах більше небезпечних хімічних речовин.

Як вберегтися від СТШ (фото: freepik.com)

Що таке СТШ 

Синдром токсичного шоку (СТШ) - це серйозний медичний стан, що виникає внаслідок важкої бактеріальної інфекції. Зазвичай спричинюється токсинами бактерій Staphylococcus aureus або Streptococcus pyogenes. Цей синдром може бути пов'язаний з використанням тампонів, ранами, абразіями або іншими відкритими джерелами інфекції.

Основні симптоми СТШ:

  • висока температура тіла
  • головний біль
  • гіпотензія (низький артеріальний тиск)
  • висипання, особливо на долонях і підошвах, іноді вони схожі на опік.

При підозрі на синдром токсичного шоку важливо максимально швидко отримати професійну медичну допомогу.

Як захиститися від СТШ від тампонів:

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