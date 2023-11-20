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Две сестры едва не умерли из-за тампонов: что такое СТШ и как от него уберечься

Как уберечься от СТШ (фото: freepik.com)
Автор: Полина Иваненко

В США две сестры чуть не умерли и чудом остались живы после использования тампонов во время менструации. Врачи спасали девушек от септического шока.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Metro рассказывает, почему сестры чуть не погибли и что такое СТШ, который и стал причиной инцидента.

Сестры чуть не умерли от тампонов - что произошло

21-летняя Девайн Джонсон попала в больницу после того, как почувствовала сильную тошноту и лихорадку из-за высокой температуры. Она не могла самостоятельно ходить, а затем врачи диагностировали у нее септический шок. Оказалось, что инфекция вызвана тампоном.

Медикам удалось спасти девушку, но она действительно могла умереть. Затем ее выписали домой. Но через 17 дней история повторилась уже с сестрой Девайн. Семья отправилась на отдых, а девушка решила использовать те же тампоны, которыми пользовалась ее родственница.

Обе сестры неправильно выбрали тампоны (фото: freepik.com)

Девушка попала в больницу с такими же симптомами. Медики боролись за ее жизнь, им это удалось. А затем врачи установили, что у сестер был СТШ (синдром токсического шока), и это вызвало то, что они пользовались тампонами, которые им не подходили.

"Врачи сказали, что они использовали тампоны super plus absorbency (со способностью поглощать большое количество влаги), когда это не было нужно", - рассказала мать сестер и пояснила, что в таких тампонах больше опасных химических веществ.

Как уберечься от СТШ (фото: freepik.com)

Что такое СТШ

Синдром токсического шока (СТШ) – это серьезное медицинское состояние, возникающее вследствие тяжелой бактериальной инфекции. Обычно вызывается токсинами бактерий Staphylococcus aureus или Streptococcus pyogenes. Этот синдром может быть связан с использованием тампонов, ранами, абразиями или другими открытыми источниками инфекции.

Основные симптомы СТШ :

  • высокая температура тела
  • головная боль
  • гипотензия (низкое АД)
  • сыпь, особенно на ладонях и подошвах, иногда она похожи на ожог.

При подозрении на синдром токсического шока важно максимально быстро получить профессиональную медицинскую помощь.

Как защититься от СТШ от тампонов:

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