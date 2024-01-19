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Дві подружки: Шерон Стоун зворушила рідкісним фото зі своєю 91-річною мамою

Шерон Стоун (фото: instagram.com/sharonstone)
Автор: Іванна Пашкевич

Американська акторка Шерон Стоун зачарувала мережу світлиною з 91-річною мамою, Дороті Стоун.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram знаменитості.

Як виглядає мама Шерон Стоун

Зірка запостила селфі, на якій позує вона та її мама-красуня.

Кадр, ймовірно, зроблений десь у закладі. Для виходу Стоун одягла костюм персикового відтінку, а Дороті обрала одяг чорного кольору.

Шерон Стоун з мамою (фото: instagram.com/sharonstone)

"Обід із мамою", - підписала знімок Шерон.

Реакція юзерів

Прихильники засипали доньку та маму компліментами, зазначивши, що вони чудово виглядають.

Мама Шерон Стоун (фото: instagram.com/sharonstone)

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