Две подружки: Шэрон Стоун растрогала редким фото со своей 91-летней мамой

Американская актриса Шэрон Стоун очаровала сеть фотографией с 91-летней мамой, Дороти Стоун.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram знаменитости.
Звезда запостила селфи, на которой позирует она и ее мама-красавица.
Кадр, вероятно, сделан где-то в заведении. Для выхода Стоун надела костюм персикового оттенка, а Дороти выбрала одежду черного цвета.
Шэрон Стоун с мамой (фото: instagram.com/sharonstone)
"Обед с мамой", - подписала снимок Шэрон.
Поклонники засыпали дочь и маму комплиментами, отметив, что они отлично выглядят.
Мама Шэрон Стоун (фото: instagram.com/sharonstone)
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