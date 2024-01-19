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Две подружки: Шэрон Стоун растрогала редким фото со своей 91-летней мамой

Шэрон Стоун (фото: instagram.com/sharonstone)
Автор: Иванна Пашкевич

Американская актриса Шэрон Стоун очаровала сеть фотографией с 91-летней мамой, Дороти Стоун.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram знаменитости.

Как выглядит мама Шэрон Стоун

Звезда запостила селфи, на которой позирует она и ее мама-красавица.

Кадр, вероятно, сделан где-то в заведении. Для выхода Стоун надела костюм персикового оттенка, а Дороти выбрала одежду черного цвета.

Шэрон Стоун с мамой (фото: instagram.com/sharonstone)

"Обед с мамой", - подписала снимок Шэрон.

Реакция пользователей

Поклонники засыпали дочь и маму комплиментами, отметив, что они отлично выглядят.

Мама Шэрон Стоун (фото: instagram.com/sharonstone)

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